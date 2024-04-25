Омлет в средиземноморском стиле. Рецепт вкусного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас омлет по-гречески. Для этого блюда нам понадобятся куриный яйца, помидоры черри, маслины, красный лук, сыр Фета, много зелени и томатный соус.

Нарезаем маслины, нам понадобится приблизительно штучек 7. Также понадобятся помидоры черри – 4 штуки, также нарезаем их на кружочки. Омлет – это популярное блюдо, которое готовится на завтрак, неспроста он вкусный, питательный и прост в приготовлении. А если к нему добавить томаты, маслины и сыр Фета, то блюдо приобретает греческий колорит.

Также понадобится красный лук, буквально четвертина, нарезаем его соломкой. Сейчас нам понадобятся куриные яйца, три штуки. Добавляем молотый перец. Омлет солить не будем, так как сыр Фета очень соленый сам по себе. Все это взбиваем. Также нам понадобится зелень: петрушка, укроп. Используем только листики. Все мелко нарезаем. И перекладываем к маслинам с томатами.

Все наши ингредиенты подготовлены, осталось только обжарить омлет. Разогреваем сковородку и добавляем на нее растительное масло. Хорошенько его разогреваем, сначала добавляем лук. Лук обжариваем буквально полторы минуты. Сверху заливаем лук и выкладываем начинку.

Также нам понадобится соус томатный. Кисло-сладкий вкус спелых томатов с добавлением натуральных специй и зелени. Тмин, перец черный, перец душистый, укроп сушеный и чеснок сушеный, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все их полезные свойства. Это томатный соус «Минский» торговой марки «ВкуSноВ», только натуральные ингредиенты без добавления фруктовых пюре, ГМО, красителей и усилителей вкуса. Соус отлично дополнит вкус ваших любимых овощей, гарнира, мясных и рыбных блюд. Позаботитесь о здоровье вашей семьи. Удивите своих родных кулинарными шедеврами.