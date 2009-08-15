Пища рыцарей, тореадоров и знойных красавиц просто обязана быть необычной, возбуждающей не столь аппетит, сколь благородство, отвагу и любовные чары. (ФОТО+ВИДЕО)

Страна корриды и фламенко, солнца и песочных пляжей, запахов оливы, шафрана и апельсинов – Испания – сегодня стала героиней нашего «Кулинарного гида». Страстные натуры испанских кулинаров заставляют их все время экспериментировать, поэтому каждое национальное блюдо имеет два-три десятка разновидностей, и трудно понять, какие же из них самые главные. Попробуем разобраться вместе.

Действительно, современная кухня Испании разнообразна и неповторима. Однако на ее формирование когда-то оказали влияние и римляне, и мавры, и американцы.

Испанская кухня Пиренейского полуострова. Испанская кухня скорее ближе к южно-французской или итальянской. Та же средиземноморская смесь чеснока, оливкового масла, томатов и зеленого перца, но только с отчетливым влиянием восточных традиций.

Наследие арабов: различные пряности, миндаль и рис – несомненное составляющее многих традиционных блюд Пиренейского полуострова.

Традиционные ингредиенты испанской кухни просты и бесхитростны. Основу кулинарии благородных рыцарей и прекрасных танцовщиц фламенко составляют рис и овощи - лук, чеснок и сладкий перец. Редкое блюдо обходится также без всевозможной зелени и оливкового масла.

Трудно говорить о существовании национальной кухни Испании как одного целого, скорее традиционная кухня состоит из многочисленных и региональных кухонь. На каждую из них оказало влияние климатические условия, история и собственный образ жизни.

Так, на севере Испании предпочтение отдается блюдам из рыбы и морепродуктов. Дары моря обжаривают, запекают или тушат в вине с использованием все того же разнообразия трав и специй.

Характер кухни центральной части страны сложился под влиянием резкого климата, гористой местности и тяжелого труда. Основа такой кухни – фасоль, чечевица и различное мясо. Одним из основных и типичных блюд этого района являются различные вариации качито - наваристого супа, так же как и блюда из дичи и разных колбас.

А на Юге Испании предпочитают кое-что похолоднее. Именно в этой части страны, в Андалусии, родился и был подарен миру знаменитый холодный суп «гаспаччо». Южане считаются также непревзойденными знатоками и ценителями сладких блюд и десертов.

Испанская кухня бесконечна, всего не перепробуешь, однако в Испании нужно обязательно попробовать классические блюда: знаменитую тартилью, пьяную копченую колбаску чарезо, деликатесный окорок специального копчения, хамон, холодный суп гаспаччо и конечно же паэлью.

Согласно традиции, испанцы огромную часть своего времени проводят вне дома. Поэтому завтракать, обедать и ужинать принято в ресторанах и кафе. Распространены в Испании и специальные бары – на все случаи гастрономической жизни своих посетителей.

Такой бар сочетает функции кофейной, пивной и ресторана, где в зависимости от времени дня подаются соответствующие блюда. До 12 часов подаются завтраки, как правило, сладкие, но можно попросить у официанта, чтобы сделал бутерброд с сыром или какой-либо колбасой, с 12 до 16 часов кухня подает горячие блюда, с 16 кухня закрыта до самого вечера, когда начинают подавать ужин.

Одними из традиционных для Испании вечерних блюд являются салат Феста и парильяда с морепродуктами. Это легкие, но одновременно очень сытные блюда, с неповторимым букетом солнечного аромата и вкуса южных трав и специй.