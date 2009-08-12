Коктейль «Фруктоза» - заряд бодрости

Тарелка ледяного супа в знойный полдень – это способ не только набраться сил, но и возможность утолить жажду.
Единственное условие – специальная посуда. Подставка, на которой размещаются до 8 небольших чаш, а в центре, над горелкой возвышается кастрюлька-фондюшница – вот инструмент, на котором будет сыграна швейцарская кулинарная музыка.
Существует ошибочное мнение, что белорусская кухня - это ответвление русской кухни. К счастью, это далеко не так.
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