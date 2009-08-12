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Коктейль «Фруктоза» - заряд бодрости

12 августа 2009 14:44
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Рассказ о том, как приготовить утренний освежающий коктейль (ВИДЕО)Рецепт пригттовления «Фруктозы» - в видео СТВ.
# Рецепты

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