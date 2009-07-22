Как правильно приготовить гаспаччо?

Тарелка ледяного супа в знойный полдень – это способ не только набраться сил, но и возможность утолить жажду.

Холодные супы – летняя епархия кулинарной культуры практически каждого народа. Как бы ни был дорог нашему сердцу и желудку родной холодник, но мировым королем холодных овощных супов считается все-таки гаспаччо. Уникальная вкусовая гамма и ни грамма мяса. До открытия Колумбом Америки, гаспаччо представлял собой вариант славянской тюри. Историки утверждают, что это был размятый руками черствый хлеб с водой, чесноком, оливковым маслом и винным уксусом.

Набор ингредиентов для гаспаччо позволительно варьировать. Но это должны быть непременно свежие овощи. Первым делом – огурцы. Очищая их от кожицы, оставьте её тончайший слой – это придаст супу легкую горчинку и приятную пикантность. Огурцы нарезаются мельчайшими кусочками. Также поступают и с очищенными помидорами. Далее нарезаем сладкий болгарский перец, перец-чили, лук и добавляем раздавленную дольку чеснока.

Немного подсушенных кусочков белого хлеба и – заправка: томатный сок, оливковое масло и несколько капель винного или хересного уксуса. Прямо в тарелке суп следует посыпать свежесмолотым чёрным перцем и слегка сбрызнуть вустерским соусом или табаско.

Гаспаччо – суп быстрый. В настаивании не нуждается, главное хорошо смешать все ингредиенты. Ваш же выигрыш измеряется исключительно вашим аппетитом. Стоит, однако, предупредить, что лицам до 16 относиться к гаспаччо следует с опаской. Госпаччо – это суп для взрослых.

Томатный гаспаччо особенно любят на родине Дон Кихота – в Ламанче. Не сражайтесь с ветряными мельницами в поиске прохлады и приключений, отведайте лучше гаспаччо! Этот ледяной осколочек солнечного лета тает во рту, освежая и даря неповторимое удовольствие.