Прямой эфир

Как правильно приготовить гаспаччо?

22 июля 2009 19:45
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Тарелка ледяного супа в знойный полдень – это способ не только набраться сил, но и возможность утолить жажду.

Холодные супы – летняя епархия кулинарной культуры практически каждого народа. Как бы ни был дорог нашему сердцу и желудку родной холодник, но мировым королем холодных овощных супов считается все-таки гаспаччо. Уникальная вкусовая гамма и ни грамма мяса. До открытия Колумбом Америки, гаспаччо представлял собой вариант славянской тюри. Историки утверждают, что это был размятый руками черствый хлеб с водой, чесноком, оливковым маслом и винным уксусом.

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Набор ингредиентов для гаспаччо позволительно варьировать. Но это должны быть непременно свежие овощи. Первым делом – огурцы. Очищая их от кожицы, оставьте её тончайший слой – это придаст супу легкую горчинку и приятную пикантность. Огурцы нарезаются мельчайшими кусочками. Также поступают и с очищенными помидорами. Далее нарезаем сладкий болгарский перец, перец-чили, лук и добавляем раздавленную дольку чеснока.

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Немного подсушенных кусочков белого хлеба и – заправка: томатный сок, оливковое масло и несколько капель винного или хересного уксуса. Прямо в тарелке суп следует посыпать свежесмолотым чёрным перцем и слегка сбрызнуть вустерским соусом или табаско.

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Гаспаччо – суп быстрый. В настаивании не нуждается, главное хорошо смешать все ингредиенты. Ваш же выигрыш измеряется исключительно вашим аппетитом. Стоит, однако, предупредить, что лицам до 16 относиться к гаспаччо следует с опаской. Госпаччо – это суп для взрослых.

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Как правильно приготовить гаспаччо?

Томатный гаспаччо особенно любят на родине Дон Кихота – в Ламанче. Не сражайтесь с ветряными мельницами в поиске прохлады и приключений, отведайте лучше гаспаччо! Этот ледяной осколочек солнечного лета тает во рту, освежая и даря неповторимое удовольствие.

# Рецепты

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