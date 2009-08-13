Коктейль «Игристое утро» - хорошее начало дня

Церемония приготовления и употребления фондю

Единственное условие – специальная посуда. Подставка, на которой размещаются до 8 небольших чаш, а в центре, над горелкой возвышается кастрюлька-фондюшница – вот инструмент, на котором будет сыграна швейцарская кулинарная музыка.