Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал

Встречать хозяйку года нужно с кулинарным изыском. Лишь так можно завоевать благосклонность Белой Металлической Крысы. Порадуйте хвостатую сладкими блюдами. Фруктовый салат с заправкой из нежирного йогурта – превосходно подойдет к праздничному столу.

Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара

Светлана Агарвал, певица:

К Новому году будут традиционно оливье, картофельное пюре, цыпленок табака с чесноком и перцом.