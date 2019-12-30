Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал
Встречать хозяйку года нужно с кулинарным изыском. Лишь так можно завоевать благосклонность Белой Металлической Крысы. Порадуйте хвостатую сладкими блюдами. Фруктовый салат с заправкой из нежирного йогурта – превосходно подойдет к праздничному столу.
Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара
Светлана Агарвал, певица:
К Новому году будут традиционно оливье, картофельное пюре, цыпленок табака с чесноком и перцом.
К волшебному празднику певица Светлана Агарвал готовится основательно. Тщательно продумает меню и учитывает все предпочтения хозяйки года.
Светлана Агарвал:
Я предлагаю приготовить индийскую халву. Берем полтора стакана манной крупы и обжариваем на сливочном масле. Затем доводим манку до золотистого цвета, далее в отдельной кастрюле мы подогреваем молоко, туда кладем сахар и добавляем кардамон. Затем горячее молоко добавляем в обжаренную манку. Потом добавляем орехи.
В итоге у нас получается вот такая смесь.
Затем из приготовленной массы мы делаем такие шарики.
Чтобы застолье не обернулось сущей пыткой для организма, в новогоднюю ночь специалисты советуют не переедать.
Ольга Панес, врач-гастроэнтеролог:
Желательно избегать тяжелых салатов с большим количеством майонеза, сыров, смешанного количества белков, жареного мяса и шашлыков. Запеченные продукты и овощные салаты могут иметь место на столе.
И главное: не бойтесь экспериментировать на кулинарном поприще, пускай ваш Новый год будет вкусным.