Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара

В кулинарном тренде наступающего года: жареное или пареное мясо, рыба, овощи, фрукты, крупы, сладости и самое главное – сыр, желательно нескольких видов. Именно такому разнообразному меню под силу задобрить главную хвостатую хозяйку 2020 – Белую Металлическую Крысу.

Индийская халва – отличный десерт для новогоднего стола. Готовим с певицей Светланой Агарвал

Изюминкой новогоднего стола станет «Веллингтон» – праздничное блюдо из говядины, запеченное в слоеном тесте. Простое в приготовлении, но утонченное на вкус.

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана «Ginger»:

Мы сегодня приготовим «Веллингтон». Для этого нам понадобится: говядина, крем-чиз, шпинат, бекон, горчица и слоеное тесто.