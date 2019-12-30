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Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара

30 декабря 2019 08:39
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В кулинарном тренде наступающего года: жареное или пареное мясо, рыба, овощи, фрукты, крупы, сладости и самое главное – сыр, желательно нескольких видов. Именно такому разнообразному меню под силу задобрить главную хвостатую хозяйку 2020 – Белую Металлическую Крысу.

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Изюминкой новогоднего стола станет «Веллингтон» – праздничное блюдо из говядины, запеченное в слоеном тесте. Простое в приготовлении, но утонченное на вкус.

Вадим Парханович, шеф-повар ресторана «Ginger»:
Мы сегодня приготовим «Веллингтон». Для этого нам понадобится: говядина, крем-чиз, шпинат, бекон, горчица и слоеное тесто.

Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара-1

Первое – берем бекон и смазываем его крем-чизом. Далее – на бекон мы наносим шпинат. Теперь добавляем французскую горчицу.

Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара-4

Выкладываем говядину, изначально обжаренную.

Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара-7

И теперь ставим в духовку запекаться на 15 мин. при 180 градусах.

Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара-10

Наше блюдо готово и теперь нам нужно его украсить ягодным соусом.

Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара-13

«Веллингтон» – это традиционное английское блюдо. Вырезка обычно запекается целым большим куском. Для вкуса и сочности приправляется специями. Подаётся с соусом. Нарезать получившийся кулинарный шедевр нужно не тоньше трех сантиметров.

Вадим Парханович:
Это блюдо украсит ваш новогодний стол. Приятного аппетита!

Готовим блюдо из говядины, запечённое в слоёном тесте. Мастер-класс шеф-повара-16

# Кулинария # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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