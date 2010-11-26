Индейка с ананасами и персиками

Ингредиенты: Индейка (филе) 1 кг, ананасы консервированные 300 гр, персики консервированные 300 гр, кешью 300 гр, сливки 20% 500 мл, мука 2 ст. ложки. Приправа для мяса по вкусу. Выложить на листья салата.

Мясо нарезаем небольшими кубиками. Нарезаем ананас и персики крупными кусочками.

Для соуса берем сливки, добавляем универсальную приправу для птицы и перемешиваем. Добавляем при жарке. Выкладываем нарезанное филе на сковородку. Через пару минут, когда мясо схватиться, добавляем фрукты. Добавляем орешки кешью.

Это интересно! Орехи кешью ядовиты. Это относится к их твердой кожуре, в ней содержаться ядовитое масло. Поэтому прежде, чем орехи попадают на прилавок, их обжаривают до полного испарения масла и очищают. После этого их можно спокойно есть.

Через 7-10 минут можно снимать блюдо с плиты. Выкладываем на тарелку два листика салата, а на них выкладываем индейку.