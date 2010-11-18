Торт с персиками «Греческая смоковница»

Ингредиенты: Персики 3 шт., пудра сахарная 20 гр, украсить листочками мяты. Тесть: Мука 200 гр, масло сливочное 150 гр, сахар 5 ст. ложки, сахар ванильный 10 гр.

Муку высыпаем в миску, добавляем размягченное сливочное масло. Смешиваем тесто руками. Далее добавляем ванильный сахар и 5 столовых ложек сахарного песка.

Равномерно распределяем песочное тесто по предварительно смазанной сливочным маслом форме. Так, чтобы толщина коржа не превышала 1 см. Тесто ставим в холодильник на 30 минут.

Персики нарезаем тонкими ломтиками. Выкладываем дольки персиков на тесто. Чуть-чуть присыпаем сахарной пудрой. Ставим торт в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.