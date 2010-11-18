Баклажаны с тушенкой и ветчиной «Стамбульский гамбит»

Ингредиенты: Баклажаны 3 шт., ветчина 300 гр, лук репчатый 1 шт., помидоры 4 шт., тушенка 150 гр., сыр 150 гр., сметана 1 ст. ложка. Соль, базилик, орегано по вкусу. Украсить листьями салата.

Баклажаны разрезаем вдоль на две половины, половинки сами прорезаем ножичком, чтобы в духовке они отдали свой сок. Ставим баклажаны в духовку буквально на пять минут. Тонкими полосками нарезаем ветчину, также соломками лук, помидоры. Отправляем все это на сковороду и обжариваем несколько минут.

Вынимаем баклажаны из духовки, при помощи ножа и ложки достаем начинку и кладем ее на сковородку. Сдабриваем начинку сушеными орегано и базиликом. Добавим соли и ложку сметаны. Заполняем наши баклажанные лодочки.

Посыпаем тертым сыром. Буквально на несколько минут ставим в духовку до образования корочки. Парусом для лодочек послужит салатный лист, который надеваем на мачту из деревянной шпажки.