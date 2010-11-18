Салат «Тропический микс» с креветками и грейпфрутом

Ингредиенты: Грейпфрут красный 5 шт., креветки 700 гр, майонез легкий 200 гр. Выложить на листья салата.

Очищаем отваренные креветки. Нарезаем и чистим грейпфрут, обязательно очищаем дольки от пленки.

Это интересно! В переводе с английского грейпфрут означает «виноградный фрукт». Есть версия, что это название придумали английские моряки. Высадившись на острове Барбадос, они увидели огромные деревья, усыпанные гроздьями огромный плодов. Невозможно подставить, почему эти плод напомнили им виноград, но название прижилось.

Соединяем в салате кусочки грейпфрута с очищенными креветками. Для оформления порции выкладываем тропический микс на лист салата, а в качестве соуса используем легкий майонез.