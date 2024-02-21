Готовим необычный сэндвич – клаб-врап. Пошаговый рецепт

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас клаб-врап. Это разновидность клаб-сендвича, только будем его заворачивать в лаваш. И для этого блюда нам понадобится бекон сыровяленый, ветчина из индейки, чеснок, лаваш, сливочный сыр, майонез либо сметана, томаты и листья салата.

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится для этого чеснок. Два зубчика мелко нарезаем. Чеснок используем для соуса. Также понадобится укроп, используют только листики. Укроп мелко нарезаем. Сейчас необходимо посушить сыровяленый бекон до состояния чипсов. Обжариваем бекон, для этого разогреваем сковородку и на сухую выкладываем слайсы бекона. Бекон хорошо обжариваем, должны получиться сухие чипсы. Бекон готов, выкладываю на салфетку, чтобы туда лился лишний жир. Сюда же отправляю чеснок и майонез. Немного перца. Буквально это все минуту прогреваю. Если вы хотите получить более диетическое блюдо, то вместо майонеза можно использовать сметану. Все, соус готов, снимаем его.

Осталось нарезаться остальные ингредиенты и собрать клаб-врап до конца. Для этого нам понадобится лаваш. Лучше его использовать прямоугольный, ровный лаваш. Разрезаем его пополам. Лаваш смазываем сливочным сыром. Используем для этого кремчиз. Опять же, как я говорил, если вы хотите более диетический продукт, можно использовать для смазки и греческий йогурт.

Сейчас мы берем бекон и мелко его нарезаем, даже рубим. Посыпаем рубленным беконом лаваш. Также понадобится салат ромен, буквально четыре листика. Обязательно удаляем уплотнения. Его можно либо отрывать, либо срезать. Салат ромен идеально подходит для бургеров, сэндвичей. Он очень сочный и хрустящий. Рвем его на большие достаточно кусочки и выкладываем на один край лаваш. Также понадобится ветчина из индейки. Нарезаем ее тонкими слайсами. Выкладываем индейку поверх салата. Также понадобится свежий помидор, разрезаем пополам и нарезаем ломтиками. Помидор укладываем поверх ветчины из индейки. У нас все готово. Осталось добавить только соус и закрутить наш клаб-врап.