Прямой эфир

Готовим сырники. Пошаговый рецепт от шеф-повара

10 мая 2018 08:03
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим сырники. Для этого нам понадобится: творог, мука, сахар, ванилин, соль и яйцо.

Шаг 1:  В творог добавляем сахар, немного соли, яйцо и всё это вымешиваем. 

Готовим сырники. Пошаговый рецепт от шеф-повара-1

Шаг 2: Добавляем ванилин и муку. И дальше продолжаем вымешивать.  

Готовим сырники. Пошаговый рецепт от шеф-повара-4

Шаг 3: Берем нашу массу и разделяем на сырники.

Готовим сырники. Пошаговый рецепт от шеф-повара-7

Шаг 4: Начинаем панировать наши сырники.

Готовим сырники. Пошаговый рецепт от шеф-повара-10

Шаг 5: Сырники готовы, добавляем ягодное варенье и выкладываем наши сырники на тарелку.

# Рецепты # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Еда

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