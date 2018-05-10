Готовим сырники. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим сырники. Для этого нам понадобится: творог, мука, сахар, ванилин, соль и яйцо.

Шаг 1: В творог добавляем сахар, немного соли, яйцо и всё это вымешиваем.