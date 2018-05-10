Готовим сырники. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим сырники. Для этого нам понадобится: творог, мука, сахар, ванилин, соль и яйцо.
Шаг 1: В творог добавляем сахар, немного соли, яйцо и всё это вымешиваем.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим сырники. Для этого нам понадобится: творог, мука, сахар, ванилин, соль и яйцо.
Шаг 1: В творог добавляем сахар, немного соли, яйцо и всё это вымешиваем.
Шаг 2: Добавляем ванилин и муку. И дальше продолжаем вымешивать.
Шаг 3: Берем нашу массу и разделяем на сырники.
Шаг 4: Начинаем панировать наши сырники.
Шаг 5: Сырники готовы, добавляем ягодное варенье и выкладываем наши сырники на тарелку.