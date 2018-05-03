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Готовим холодную закуску в лаваше с красной рыбой. Пошаговый рецепт от шеф-повара

03 мая 2018 08:11
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим холодную закуску в лаваше. Для этого нам понадобится: лаваш, красная рыба, свежие овощи (помидор и огурец), мягкий сыр и зелень.

Шаг 1:  Нарезаем овощи. 

Готовим холодную закуску в лаваше с красной рыбой. Пошаговый рецепт от шеф-повара-1

Шаг 2: Смазываем сыром лаваш.

Шаг 3: Зелень выкладываем на лаваш, потом выкладываем семгу на салат.

Готовим холодную закуску в лаваше с красной рыбой. Пошаговый рецепт от шеф-повара-4

Шаг 4: Сверху добавим свежих овощей. 

Готовим холодную закуску в лаваше с красной рыбой. Пошаговый рецепт от шеф-повара-7

Шаг 5: Все нужно свернуть. Заворачиваем края и закручиваем в ролл. 

Готовим холодную закуску в лаваше с красной рыбой. Пошаговый рецепт от шеф-повара-10

Готовим холодную закуску в лаваше с красной рыбой. Пошаговый рецепт от шеф-повара-12

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