Готовим холодную закуску в лаваше с красной рыбой. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим холодную закуску в лаваше. Для этого нам понадобится: лаваш, красная рыба, свежие овощи (помидор и огурец), мягкий сыр и зелень.
Шаг 1: Нарезаем овощи.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим холодную закуску в лаваше. Для этого нам понадобится: лаваш, красная рыба, свежие овощи (помидор и огурец), мягкий сыр и зелень.
Шаг 1: Нарезаем овощи.
Шаг 2: Смазываем сыром лаваш.
Шаг 3: Зелень выкладываем на лаваш, потом выкладываем семгу на салат.
Шаг 4: Сверху добавим свежих овощей.
Шаг 5: Все нужно свернуть. Заворачиваем края и закручиваем в ролл.