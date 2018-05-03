Готовим холодную закуску в лаваше с красной рыбой. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим холодную закуску в лаваше. Для этого нам понадобится: лаваш, красная рыба, свежие овощи (помидор и огурец), мягкий сыр и зелень.

Шаг 1: Нарезаем овощи.