Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном

Ингредиенты: квашеная капуста, квашеные помидоры (можно заменить томатной пастой), пшено, картофель, морковь, шампиньоны, лук репчатый, чеснок, зелень, душистый перец, лавровый лист, подсолнечное масло и бульон куриный.
Ингредиенты: квашеная капуста, квашеные помидоры (можно заменить томатной пастой), пшено, картофель, морковь, шампиньоны, лук репчатый, чеснок, зелень, душистый перец, лавровый лист, подсолнечное масло и бульон куриный.
Готовим зажарку.
1 луковицу мелко нарезаем. Обжариваем на растительном масле.
Квашеные помидоры избавляем от кожуры.
Морковь натираем на терке и добавляем к уже прожаренному луку.
Когда морковь и лук прожарились, добавляем помидоры. Тушим пару минут.
Освобождаем сковороду.
Шампиньоны нарезаем крупно и поджариваем на сковороде, где были лук и морковь.
Разогреваем бульон. Когда бульон закипел, добавляем соль и целую луковицу. Варим лук минуты 3, после чего достаем его из бульона.
3 клубня картофеля нарезаем кубиками. Отправляем в бульон и варим 7 минут. Добавляем душистый перец и лавровый лист.
Квашеную капусту избавляем от лишней влаги. Если она очень кислая, то можно ее предварительно вымочить в воде. Теперь нарезаем и добавляем капусту в бульон.
Грибы слегка обжаренные отправляем в щи.
Сюда же отправляем лук, морковь и помидоры.
Всыпаем в щи 50 граммов пшена.
Пришло время отправить в щи капусту.
Варим блюдо 20 минут.
Лучше, если есть время дать настояться щам.
Сервируем блюдо с зеленью и измельченным чесноком.
Готово! Приятного аппетита.