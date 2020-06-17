Прямой эфир

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном

17 июня 2020 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ингредиенты: квашеная капуста, квашеные помидоры (можно заменить томатной пастой), пшено, картофель, морковь, шампиньоны, лук репчатый, чеснок, зелень, душистый перец, лавровый лист, подсолнечное масло и бульон куриный.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-1

Готовим зажарку.

1 луковицу мелко нарезаем. Обжариваем на растительном масле.

Квашеные помидоры избавляем от кожуры.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-4

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-6

Морковь натираем на терке и добавляем к уже прожаренному луку.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-9

Когда морковь и лук прожарились, добавляем помидоры. Тушим пару минут.

Освобождаем сковороду.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-12

Шампиньоны нарезаем крупно и поджариваем на сковороде, где были лук и морковь.

Разогреваем бульон. Когда бульон закипел, добавляем соль и целую луковицу. Варим лук минуты 3, после чего достаем его из бульона.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-15

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-17

3 клубня картофеля нарезаем кубиками. Отправляем в бульон и варим 7 минут. Добавляем душистый перец и лавровый лист.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-20

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-22

Квашеную капусту избавляем от лишней влаги. Если она очень кислая, то можно ее предварительно вымочить в воде. Теперь нарезаем и добавляем капусту в бульон.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-25

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-27

Грибы слегка обжаренные отправляем в щи.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-30

Сюда же отправляем лук, морковь и помидоры.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-33

Всыпаем в щи 50 граммов пшена.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-36

Пришло время отправить в щи капусту.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-39

Варим блюдо 20 минут.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-42

Лучше, если есть время дать настояться щам.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-45

 Сервируем блюдо с зеленью и измельченным чесноком.

Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном-48

Готово! Приятного аппетита.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой
17 июня 2020 09:11

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой
14 июня 2020 09:32

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт
12 июня 2020 08:42

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт