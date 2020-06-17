Готовим наваристые щи с шампиньонами и пшеном

Ингредиенты: квашеная капуста, квашеные помидоры (можно заменить томатной пастой), пшено, картофель, морковь, шампиньоны, лук репчатый, чеснок, зелень, душистый перец, лавровый лист, подсолнечное масло и бульон куриный.

Готовим зажарку. 1 луковицу мелко нарезаем. Обжариваем на растительном масле. Квашеные помидоры избавляем от кожуры.

Морковь натираем на терке и добавляем к уже прожаренному луку.

Когда морковь и лук прожарились, добавляем помидоры. Тушим пару минут. Освобождаем сковороду.

Шампиньоны нарезаем крупно и поджариваем на сковороде, где были лук и морковь. Разогреваем бульон. Когда бульон закипел, добавляем соль и целую луковицу. Варим лук минуты 3, после чего достаем его из бульона.

3 клубня картофеля нарезаем кубиками. Отправляем в бульон и варим 7 минут. Добавляем душистый перец и лавровый лист.

Квашеную капусту избавляем от лишней влаги. Если она очень кислая, то можно ее предварительно вымочить в воде. Теперь нарезаем и добавляем капусту в бульон.

Грибы слегка обжаренные отправляем в щи.

Сюда же отправляем лук, морковь и помидоры.

Всыпаем в щи 50 граммов пшена.

Пришло время отправить в щи капусту.

Варим блюдо 20 минут.

Лучше, если есть время дать настояться щам.

Сервируем блюдо с зеленью и измельченным чесноком.