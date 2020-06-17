Прямой эфир

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой

17 июня 2020 09:11
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Ингредиенты:
Свежая спаржа, редис, помидоры, огурцы, листья салата, адыгейский сыр, бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец.

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-1

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-3

Варим спаржу в кипящей, подсоленной воде с добавлением 1 ст. л. оливкового масла и сахара минут 7. Главное – ее не переварить.

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-6

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-8

Нарезаем редис.

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-11

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-13

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-15

Нарезаем готовую спаржу и отправляем к редису.

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-18

Добавляем в блюдо листья салата.

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-21

Нарезаем кружочками помидоры, огурцы и отправляем их в салат.

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-24

Адыгейский сыр нарезаем кубиками.

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-27

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-29

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-31

Готовим заправку.

Смешиваем. 30 мл. оливкового масла, щепотку перца и соли, а также 1 ст. л. бальзамического уксуса.

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-34

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-36

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-38

Сначала заправляем салат, а после добавляем адыгейский сыр.

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-41

Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой-43

Завтрак готов. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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