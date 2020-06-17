Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой

Ингредиенты:

Свежая спаржа, редис, помидоры, огурцы, листья салата, адыгейский сыр, бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец.

Варим спаржу в кипящей, подсоленной воде с добавлением 1 ст. л. оливкового масла и сахара минут 7. Главное – ее не переварить.

Нарезаем редис.

Нарезаем готовую спаржу и отправляем к редису.

Добавляем в блюдо листья салата.

Нарезаем кружочками помидоры, огурцы и отправляем их в салат.

Адыгейский сыр нарезаем кубиками.

Готовим заправку. Смешиваем. 30 мл. оливкового масла, щепотку перца и соли, а также 1 ст. л. бальзамического уксуса.

Сначала заправляем салат, а после добавляем адыгейский сыр.