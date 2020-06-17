Готовим салат со спаржей и адыгейским сыром по рецепту Любови Орловой

Ингредиенты:
Свежая спаржа, редис, помидоры, огурцы, листья салата, адыгейский сыр, бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец.
Ингредиенты:
Свежая спаржа, редис, помидоры, огурцы, листья салата, адыгейский сыр, бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец.
Варим спаржу в кипящей, подсоленной воде с добавлением 1 ст. л. оливкового масла и сахара минут 7. Главное – ее не переварить.
Нарезаем редис.
Нарезаем готовую спаржу и отправляем к редису.
Добавляем в блюдо листья салата.
Нарезаем кружочками помидоры, огурцы и отправляем их в салат.
Адыгейский сыр нарезаем кубиками.
Готовим заправку.
Смешиваем. 30 мл. оливкового масла, щепотку перца и соли, а также 1 ст. л. бальзамического уксуса.
Сначала заправляем салат, а после добавляем адыгейский сыр.
Завтрак готов. Приятного аппетита!