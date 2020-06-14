Прямой эфир

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой

14 июня 2020 09:32
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак холодный суп с ботвой свёклы. Это традиционное белорусское блюдо. Чтобы приготовить наш суп, нам понадобятся: ботва, свёкла, зелень, картофель, морковь, лук, отварные яйца, сметана, мука, соль и перец.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-1

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-3

Подадим холодный суп с красной рыбой и льдом. Для приготовления красной рыбы нам потребуется: красная рыба, перец, соль и зелень.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-6

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-8

Суп готовим на мясном бульоне. 

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-10

Нарезаем ботву и свёклу.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-13

Одну морковь нарезаем.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-16

Бульон солим и добавляем целую луковицу с шелухой.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-19

Отправляем свёклу в бульон. Далее – нарезанную морковь.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-22

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-24

Нарезаем половину луковицы и натираем морковь на терке. Обжариваем на сковороде до золотистого цвета. Добавляем сюда 1 ст. л. муки.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-27

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-29

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-31

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-33

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-35

Картофель нарезаем и отправляем в суп.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-38

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-40

Пришло время отправить в суп ботву.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-43

Добавляем 1 ст. л. уксуса.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-46

10 минут варим.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-49

Запечем в духовке лосося.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-52

Выкладываем стейк красной рыбы на фольгу.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-55

Перчим, солим, добавляем зелень. Заворачиваем в фольгу неплотно.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-58

Предварительно разогреваем духовку на 180 градусов. 15 минут запекаем рыбу в духовке.

Тем временем в суп отправляем зажарку и зелень.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-61

Вареное яйцо разрезаем по половинке и сервируем в глубокую тарелку.

Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой-64

Подаем суп со сметаной. Добавляем кусочек льда.

Рыба и суп готовы! Приятного аппетита!

# Рецепты # Рецепты # Татьяна Бородкина # Кулинарная рубрика Татьяны Бородкиной

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