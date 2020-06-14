Свекольник со льдом. Подаём с запечённой красной рыбой
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня у нас на завтрак холодный суп с ботвой свёклы. Это традиционное белорусское блюдо. Чтобы приготовить наш суп, нам понадобятся: ботва, свёкла, зелень, картофель, морковь, лук, отварные яйца, сметана, мука, соль и перец.
Подадим холодный суп с красной рыбой и льдом. Для приготовления красной рыбы нам потребуется: красная рыба, перец, соль и зелень.
Суп готовим на мясном бульоне.
Бульон солим и добавляем целую луковицу с шелухой.
Отправляем свёклу в бульон. Далее – нарезанную морковь.
Нарезаем половину луковицы и натираем морковь на терке. Обжариваем на сковороде до золотистого цвета. Добавляем сюда 1 ст. л. муки.
Картофель нарезаем и отправляем в суп.
Пришло время отправить в суп ботву.
Добавляем 1 ст. л. уксуса.
Запечем в духовке лосося.
Выкладываем стейк красной рыбы на фольгу.
Перчим, солим, добавляем зелень. Заворачиваем в фольгу неплотно.
Предварительно разогреваем духовку на 180 градусов. 15 минут запекаем рыбу в духовке.
Тем временем в суп отправляем зажарку и зелень.
Вареное яйцо разрезаем по половинке и сервируем в глубокую тарелку.
Подаем суп со сметаной. Добавляем кусочек льда.
Рыба и суп готовы! Приятного аппетита!