Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт

Ингредиенты:
Ингредиенты:
Нарезаем баклажаны кубиками среднего размера.
Вымачиваем баклажаны с подсоленной воде 15 минут.
Очищаем и нарезаем сельдерей. Слегка обвариваем его в кипящей воде.
Далее обжариваем сельдерей на оливковом масле и откладываем в отдельную посуду.
Каперсы заливаем кипятком.
Нарезаем мелко и обжариваем лук репчатый.
Когда лук стал прозрачным, добавляем к нему каперсы. Прожариваем овощи и отправляем в отдельную посуду.
Помидоры бланшируем. Для этого делаем надрезы крестиком и отправляем томаты в кипящую воду. Очищаем помидоры от кожуры и избавляемся от семян, оставляя только мякоть.
Обжариваем отдельно помидоры.
Соединяем помидоры с каперсами и луком на сковороде.
Отжимаем баклажаны от излишней влаги и поджариваем.
В глубокой сковороде смешиваем все подготовленные ингредиенты.
Добавляем сахар, соль и уксус.
Сервируем капонату на тарелке с листьями базилика. Подаем с тостовым хлебом, украшенным половинками помидоров черри и маслинами.
Приятного аппетита!