Прямой эфир

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт

12 июня 2020 08:42
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Ингредиенты:

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-1

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-3

Нарезаем баклажаны кубиками среднего размера.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-6

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-8

Вымачиваем баклажаны с подсоленной воде 15 минут.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-11

Очищаем и нарезаем сельдерей. Слегка обвариваем его в кипящей воде.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-14

Далее обжариваем сельдерей на оливковом масле и откладываем в отдельную посуду.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-17

Каперсы заливаем кипятком.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-20

Нарезаем мелко и обжариваем лук репчатый.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-23

Когда лук стал прозрачным, добавляем к нему каперсы. Прожариваем овощи и отправляем в отдельную посуду.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-26

Помидоры бланшируем. Для этого делаем надрезы крестиком и отправляем томаты в кипящую воду. Очищаем помидоры от кожуры и избавляемся от семян, оставляя только мякоть.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-29

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-31

Обжариваем отдельно помидоры.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-34

Соединяем помидоры с каперсами и луком на сковороде.

Отжимаем баклажаны от излишней влаги и поджариваем.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-37

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-39

В глубокой сковороде смешиваем все подготовленные ингредиенты.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-42

Добавляем сахар, соль и уксус.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-45

Сервируем капонату на тарелке с листьями базилика. Подаем с тостовым хлебом, украшенным половинками помидоров черри и маслинами.

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-48

Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт-50

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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