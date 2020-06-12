Готовим тушёные баклажаны с сельдереем по-сицилийски. Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Нарезаем баклажаны кубиками среднего размера.

Вымачиваем баклажаны с подсоленной воде 15 минут.

Очищаем и нарезаем сельдерей. Слегка обвариваем его в кипящей воде.

Далее обжариваем сельдерей на оливковом масле и откладываем в отдельную посуду.

Каперсы заливаем кипятком.

Нарезаем мелко и обжариваем лук репчатый.

Когда лук стал прозрачным, добавляем к нему каперсы. Прожариваем овощи и отправляем в отдельную посуду.

Помидоры бланшируем. Для этого делаем надрезы крестиком и отправляем томаты в кипящую воду. Очищаем помидоры от кожуры и избавляемся от семян, оставляя только мякоть.

Обжариваем отдельно помидоры.

Соединяем помидоры с каперсами и луком на сковороде. Отжимаем баклажаны от излишней влаги и поджариваем.

В глубокой сковороде смешиваем все подготовленные ингредиенты.

Добавляем сахар, соль и уксус.

Сервируем капонату на тарелке с листьями базилика. Подаем с тостовым хлебом, украшенным половинками помидоров черри и маслинами.