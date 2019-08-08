Готовим настоящий узбекский плов. Пошаговый рецепт

Плов популярен и любим во многих странах мира. И уже давно стал символом узбекского гостеприимства. Традиционно в краю тепла и света блюдо готовят мужчины, в глубоком чугунном котле – казане, который нагревается равномерно и не дает еде подгореть.

Известно более тысячи рецептов приготовления этого блюда. Но сегодня вместе с мастером плова Бахромом Насыровым покулинарим над свадебным пловом. Для его приготовления используют рис, свежую баранину, сочную желтую и красную морковь и несколько секретных ингредиентов, но о них позже.

Бахром Насыров, мастер плова:

Общее приготовление плова, если у вас все продукты готовы, займет у вас два часа. Первым в казан отправляется курдючный жир, за ним баранина – обжариваем мясо до румяной корочки. Дальше в ход идет лук, а после этого кушанье следует посолить.

Следом добавляем морковь, выкладываем нут, который нужно замочить за сутки до готовки, и даем закипеть. Бахром Насыров:

Потом добавляем шафран и сахар. Добавляем зиру, без зиры плов – это не плов. Эта специя дает насыщенность, вкус и аромат. Шафран дает золотистый цвет. Наш плов называется «Золотая долина». Изюм даст такой сладкий вкус.

Свадебный плов – особое блюдо. От того, как он получится, судят о самом празднике. А самая большая похвала – если все съели до последней рисинки или не всем досталось.

Пока зирвак бурлит на огне, повар рассказывает, что нужно делать с рисом. Ведь от него главным образом зависит вкус плова. Бахром Насыров:

Положили рис, два-три раза его сполоснули, прозрачная стала водичка и в течение часа он стоит у нас замоченный в воде.

Промытый рис ровным слоем выкладываем в казан и накрываем крышкой на полчаса. Так плов получится еще более вкусным и насыщенным. В течение тридцати минут дважды перемешиваем. Здесь главное – не передержать. Бахром Насыров:

Зирвак можно передержать, а когда рис бросите, тогда уже нельзя его передержать. Это уже будет каша, а не плов.

Рецепт приготовления плова несложен, но сам процесс требует сосредоточенности и постоянного внимания. Зато результат превзойдет все ожидания. Неповторимый вкус и пряный аромат настоящего узбекского плова вы не забудете никогда. Бахром Насыров:

Каждый ингредиент – это пожелание молодожёнам. Изюм – это сладкая жизнь, нут – это богатство, гранат – это много детей.

Классический рецепт – плов с бараниной. Но существуют рецепты и с курицей, и с говядиной, и со свининой. Возможен даже вариант для вегетарианцев с овощами или фруктами, но в каждом случае традиция велит одно и то же. Бахром Насыров:

Правильно есть плов, это, конечно, руками. Когда человек руками кушает плов, это от сердца идет и будете чувствовать вкус плова. На большое блюдо выкладываем горкой плов, нарезаем мясо и укладываем наверх. Посыпаем готовое блюдо очищенными зернами граната. Узбекский свадебный плов готов. К нему принято подавать салаты из свежих овощей и зеленый чай. Считается, что эти продукты способствуют хорошему пищеварению.