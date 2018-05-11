Прямой эфир

Готовим грушу в карамели с шариком мороженого. Пошаговый рецепт от шеф-повара

11 мая 2018 07:29
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Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим грушу в карамели с шариком мороженого. Для этого нам понадобится: сахар, корица, гвоздика, сливочное масло, мёд, груша и шарик мороженого

Готовим грушу в карамели с шариком мороженого. Пошаговый рецепт от шеф-повара-1

Шаг 1:  Первое – делаем карамель. Добавляем в сковороду сахар, сливочное масло, гвоздику, корицу. 

Готовим грушу в карамели с шариком мороженого. Пошаговый рецепт от шеф-повара-4

Шаг 2: Пока наша карамель топится, мы чистим грушу. 

Готовим грушу в карамели с шариком мороженого. Пошаговый рецепт от шеф-повара-7

Шаг 3: Кладём грушу в нашу карамель, чтобы она потушилась и стала мягкой. Добавляем мёд. 

Готовим грушу в карамели с шариком мороженого. Пошаговый рецепт от шеф-повара-10

Шаг 4: Наша груша готова. Выкладываем на тарелку, добавляем нашу карамель, шарик мороженого, мяту и сахарную пудру. 

Готовим грушу в карамели с шариком мороженого. Пошаговый рецепт от шеф-повара-13

# Еда # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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