Готовим грушу в карамели с шариком мороженого. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим грушу в карамели с шариком мороженого. Для этого нам понадобится: сахар, корица, гвоздика, сливочное масло, мёд, груша и шарик мороженого.

Шаг 1: Первое – делаем карамель. Добавляем в сковороду сахар, сливочное масло, гвоздику, корицу.

Шаг 2: Пока наша карамель топится, мы чистим грушу.

Шаг 3: Кладём грушу в нашу карамель, чтобы она потушилась и стала мягкой. Добавляем мёд.