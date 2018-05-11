Готовим грушу в карамели с шариком мороженого. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим грушу в карамели с шариком мороженого. Для этого нам понадобится: сахар, корица, гвоздика, сливочное масло, мёд, груша и шарик мороженого.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим грушу в карамели с шариком мороженого. Для этого нам понадобится: сахар, корица, гвоздика, сливочное масло, мёд, груша и шарик мороженого.
Шаг 1: Первое – делаем карамель. Добавляем в сковороду сахар, сливочное масло, гвоздику, корицу.
Шаг 2: Пока наша карамель топится, мы чистим грушу.
Шаг 3: Кладём грушу в нашу карамель, чтобы она потушилась и стала мягкой. Добавляем мёд.
Шаг 4: Наша груша готова. Выкладываем на тарелку, добавляем нашу карамель, шарик мороженого, мяту и сахарную пудру.