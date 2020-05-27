Прямой эфир

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты

27 мая 2020 07:31
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Ингредиенты: картофель, соль, растительное масло, зеленый лук, мука. А также белокочанная капуста, морковь, сахар и яблочный уксус.

Очищаем картофель и нарезаем его на одинаковые брусочки.

Опускаем картофель в холодную воду на 15 минут. Так он при жарке приобретет хрустящую корочку.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-1

Тем временем готовим салат.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-4

Натираем морковь на крупной терке.

Нарезаем соломкой капусту.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-7

Для салата мелко нарезаем зеленый лук и отправляем в салат.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-10

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-12

Заправляем салат солью, щепоткой сахара и 2 ст. л. растительного масла.

Добавляем в салат 1 ст. л. яблочного уксуса.

Сливаем картофель в дуршлаг и обдаем кипятком.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-15

Высушиваем картофель на бумажном полотенце.

Хорошо нагреваем растительное масло в глубокой сковороде.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-18

Бросаем один зубчик чеснока в масло – так мы узнаем, закипело ли масло, и блюдо будет ароматнее.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-21

Картофельные брусочки обваливаем в муке и обжариваем в масле.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-24

Выкладываем фри на бумажную салфетку.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-27

Соль добавляем уже после того, как картофель-фри будет готов.

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-30

Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты-32

Подаем картофель-фри с капустным салатом.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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