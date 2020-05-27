Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты

Ингредиенты: картофель, соль, растительное масло, зеленый лук, мука. А также белокочанная капуста, морковь, сахар и яблочный уксус. Очищаем картофель и нарезаем его на одинаковые брусочки. Опускаем картофель в холодную воду на 15 минут. Так он при жарке приобретет хрустящую корочку.

Тем временем готовим салат.

Натираем морковь на крупной терке. Нарезаем соломкой капусту.

Для салата мелко нарезаем зеленый лук и отправляем в салат.

Заправляем салат солью, щепоткой сахара и 2 ст. л. растительного масла. Добавляем в салат 1 ст. л. яблочного уксуса. Сливаем картофель в дуршлаг и обдаем кипятком.

Высушиваем картофель на бумажном полотенце. Хорошо нагреваем растительное масло в глубокой сковороде.

Бросаем один зубчик чеснока в масло – так мы узнаем, закипело ли масло, и блюдо будет ароматнее.

Картофельные брусочки обваливаем в муке и обжариваем в масле.

Выкладываем фри на бумажную салфетку.

Соль добавляем уже после того, как картофель-фри будет готов.