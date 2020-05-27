Готовим картофель-фри с хрустящей корочкой. Подаём с салатом из капусты
Ингредиенты: картофель, соль, растительное масло, зеленый лук, мука. А также белокочанная капуста, морковь, сахар и яблочный уксус.
Очищаем картофель и нарезаем его на одинаковые брусочки.
Опускаем картофель в холодную воду на 15 минут. Так он при жарке приобретет хрустящую корочку.
Тем временем готовим салат.
Натираем морковь на крупной терке.
Нарезаем соломкой капусту.
Для салата мелко нарезаем зеленый лук и отправляем в салат.
Заправляем салат солью, щепоткой сахара и 2 ст. л. растительного масла.
Добавляем в салат 1 ст. л. яблочного уксуса.
Сливаем картофель в дуршлаг и обдаем кипятком.
Высушиваем картофель на бумажном полотенце.
Хорошо нагреваем растительное масло в глубокой сковороде.
Бросаем один зубчик чеснока в масло – так мы узнаем, закипело ли масло, и блюдо будет ароматнее.
Картофельные брусочки обваливаем в муке и обжариваем в масле.
Выкладываем фри на бумажную салфетку.
Соль добавляем уже после того, как картофель-фри будет готов.
Подаем картофель-фри с капустным салатом.