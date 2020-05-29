Прямой эфир

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой

29 мая 2020 12:43
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Ингредиенты: листья шпината, яйца, шампиньоны, бекон, помидоры черри, миндаль, бальзамический укус, оливковое масло, соль, перец.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-1

Промываем предварительно шампиньоны.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-4

Нарезаем пластинами и обжариваем на оливковом масле.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-7

Выкладываем первым слоем на широкую тарелку.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-10

Нарезаем бекон тонкими слайсами и поджариваем его с добавлением 1 ст. л. сахара.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-13

Помидоры черри нарезаем на половинки.

Выкладываем листья шпината на грибы.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-16

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-18

Сверху выкладываем помидоры.

Готовим заправку для салата.

Поджариваем миндаль на сухой сковороде.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-21

Предварительно отвариваем яйцо и натираем на мелкой терке.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-24

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-26

Смешиваем 4 ст. л. оливкового масла, щепотку перца и сахара, 1 ст. л. бальзамического уксуса и натертое яйцо.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-29

Миндаль измельчаем с помощью скалки и отправляем в соус.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-32

Поливаем соусом салат.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-35

Выкладываем сверху бекон.

Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой-38

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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