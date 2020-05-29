Готовим салат из шпината с беконом и ореховой заправкой

Ингредиенты: листья шпината, яйца, шампиньоны, бекон, помидоры черри, миндаль, бальзамический укус, оливковое масло, соль, перец.
Ингредиенты: листья шпината, яйца, шампиньоны, бекон, помидоры черри, миндаль, бальзамический укус, оливковое масло, соль, перец.
Промываем предварительно шампиньоны.
Нарезаем пластинами и обжариваем на оливковом масле.
Выкладываем первым слоем на широкую тарелку.
Нарезаем бекон тонкими слайсами и поджариваем его с добавлением 1 ст. л. сахара.
Помидоры черри нарезаем на половинки.
Выкладываем листья шпината на грибы.
Сверху выкладываем помидоры.
Готовим заправку для салата.
Поджариваем миндаль на сухой сковороде.
Предварительно отвариваем яйцо и натираем на мелкой терке.
Смешиваем 4 ст. л. оливкового масла, щепотку перца и сахара, 1 ст. л. бальзамического уксуса и натертое яйцо.
Миндаль измельчаем с помощью скалки и отправляем в соус.
Поливаем соусом салат.
Выкладываем сверху бекон.
Приятного аппетита!