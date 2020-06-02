Прямой эфир

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт

02 июня 2020 07:33
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы приготовим традиционный белорусский пирог с ягодной начинкой. Чтобы приготовить наш пирог, нам понадобятся: мука, сахар, сливочное масло, яйцо, апельсиновая цедра, соль, сода и сезонные ягоды (черешня, черная смородина, клубника).

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-1

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-3

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-5

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-7

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-9

Просеиваем 400 гр муки.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-12

200 гр сливочного масла комнатной температуры разминаем с 200 гр сахара.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-15

1 яйцо немного взбиваем в отдельной посуде и отправляем к маслу с сахаром. Перемешиваем тесто.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-18

Натираем цедру апельсина. Всего понадобится 1 ст. ложка цедры. Также отправляем ее в тесто. Перемешиваем.

Солим.

Постепенно добавляем муку.

1 ч. л. соды гасим уксусом.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-21

Дальше размешиваем тесто руками. При необходимости добавляем муку.

Делим тесто на 3 части, две из которых оставляем, а одну отправляем в холодильник. Из нее будем делать крушанки.

В этот пирог подойдут любые ягоды. Мы взяли клубнику, черную смородину по 100 гр и 50 гр черешни.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-24

Всыпаем в ягоды сахар – 70 гр и муку – 100 гр. Перемешиваем.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-27

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-29

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-31

Духовку и форму предварительно разогреваем до 180 градусов.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-34

Смазываем форму растительным маслом и немного присыпаем мукой.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-37

Берем из холодильника две трети теста и раскатываем корж чуть больше диаметра формы, чтобы создать бортики.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-40

Сверху выкладываем начинку.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-43

Крошим оставшуюся часть теста сверху пирога.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-46

Отправляем пирог на 40 минут в духовку.

Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт-49

Пирог готов. Приятного аппетита!

# Рецепты # Рецепты # Татьяна Бородкина # Кулинарная рубрика Татьяны Бородкиной

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