Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ: Сегодня мы приготовим традиционный белорусский пирог с ягодной начинкой. Чтобы приготовить наш пирог, нам понадобятся: мука, сахар, сливочное масло, яйцо, апельсиновая цедра, соль, сода и сезонные ягоды (черешня, черная смородина, клубника).

1 яйцо немного взбиваем в отдельной посуде и отправляем к маслу с сахаром. Перемешиваем тесто.

Натираем цедру апельсина. Всего понадобится 1 ст. ложка цедры. Также отправляем ее в тесто. Перемешиваем.

Дальше размешиваем тесто руками. При необходимости добавляем муку.

Делим тесто на 3 части, две из которых оставляем, а одну отправляем в холодильник. Из нее будем делать крушанки.

В этот пирог подойдут любые ягоды. Мы взяли клубнику, черную смородину по 100 гр и 50 гр черешни.