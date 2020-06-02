Ягодный пирог из песочного теста. Пошаговый рецепт
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня мы приготовим традиционный белорусский пирог с ягодной начинкой. Чтобы приготовить наш пирог, нам понадобятся: мука, сахар, сливочное масло, яйцо, апельсиновая цедра, соль, сода и сезонные ягоды (черешня, черная смородина, клубника).
200 гр сливочного масла комнатной температуры разминаем с 200 гр сахара.
1 яйцо немного взбиваем в отдельной посуде и отправляем к маслу с сахаром. Перемешиваем тесто.
Натираем цедру апельсина. Всего понадобится 1 ст. ложка цедры. Также отправляем ее в тесто. Перемешиваем.
Солим.
Постепенно добавляем муку.
1 ч. л. соды гасим уксусом.
Дальше размешиваем тесто руками. При необходимости добавляем муку.
Делим тесто на 3 части, две из которых оставляем, а одну отправляем в холодильник. Из нее будем делать крушанки.
В этот пирог подойдут любые ягоды. Мы взяли клубнику, черную смородину по 100 гр и 50 гр черешни.
Всыпаем в ягоды сахар – 70 гр и муку – 100 гр. Перемешиваем.
Духовку и форму предварительно разогреваем до 180 градусов.
Смазываем форму растительным маслом и немного присыпаем мукой.
Берем из холодильника две трети теста и раскатываем корж чуть больше диаметра формы, чтобы создать бортики.
Сверху выкладываем начинку.
Крошим оставшуюся часть теста сверху пирога.
Отправляем пирог на 40 минут в духовку.
Пирог готов. Приятного аппетита!