Цветы, которые можно попробовать на вкус: роза по вкусу очень отличается от ромашки

Растения человек начал употреблять в пищу с незапамятных времен. Другое дело – цветы. Они радуют глаз, будучи прекрасным декором или подарком. Но вот то, что цветы могут стать элементом кулинарного шедевра – многим покажется невероятным. Андрэа Базальа – шеф-повар итальянского ресторана, пропагандирует синтез традиций итальянской кухни и собственных авторских экспериментов, к которым и относится увлечение кулинарной флористикой, если так можно назвать использование цветов в гастрономических целях.

Андрэа Базальа, шеф-повар ресторана итальянской кухни:

Для итальянцев, как и для белорусов, цветы на тарелках в диковинку. Я провел много работы, и использование цветов при приготовлении блюд – это мой новый проект. Например, в рамках этого проекта, гребешки под шафрановым соусом выглядят куда более ярко и необычно. Андрэа использует традиционные для итальянской кухни продукты: гребешки, цукини, лук, сыр моцарелла, оливковое масло, сливки, шафран и специи. Непривычным ингредиентом выступают цветы. Но сначала готовится шафрановой соус.

Для этого пассируем в оливковом масле лук, добавляем немного шафрана. Затем вливаем сливки и все тщательно перемешиваем. Цукини фаршируем моцареллой и запекаем в духовом шкафу. Гребешки обжариваем, солим и перчим. В практически готовый соус снова добавляем немного шафрана, на сей раз в виде порошка. Он придаст яркий, золотистый цвет. На тарелку первым делом выкладываем соус, затем гребешки и запеченные цукини. С особой тщательностью шеф-повар подбирает для блюда цветы. Андрэа Базальа, шеф-повар ресторана итальянской кухни:

Цветы, которые мы использовали в блюде, можно найти и в садах. Но их главная особенность – они выросли в специальных условиях, учитывая то, что в дальнейшем цветы будут использованы в пищу. Я провел огромную работу, исследуя цветы для блюд. Например, эти растения мне поставляют специально из Израиля. Так что цветы проделывают огромное путешествие, прежде чем попасть на кухню. Мы давно изучили все особенности различных овощей и фруктов. Что касается цветов, то, наверное, роза на вкус совсем не похожа на ромашку. В хорошем блюде ингредиенты подчеркивают и дополняют друг друга. Салат в этом смысле – самый наглядный пример.

Для своего цветочно-овощного салата Андрэа использует свежие овощи, маслины, вяленые помидоры, семгу, апельсиновый соус и, разумеется, цветы. Для начала маринуем в апельсиновом соусе и горчице рыбу. Затем измельчаем листья салата, добавляем вяленые помидоры, каперсы, помидоры черри, сельдерей и маслины. Заправляем все оливковым маслом, парой капель апельсинового соуса и специями. Салат выкладываем в форму. Сверху оказывается замаринованная рыба. Снимаем форму, сверху декорируем блюдо свежими огурчиками, бальзаминовым и апельсиновым соусами и, наконец, цветами.