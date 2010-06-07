Как быстро и вкусно приготовить закуски для фуршета

Все чаще для приема гостей привычному застолью, мы предпочитаем формат фуршета. У такой трапезы многовековая история. Французам фуршет знаком с XIV века, а потому именно они стали законодателями моды на легкие закуски и оформления блюд именно для фуршета.

Каждый из нас не раз бывал на фуршетах. Они могут быть как похожими, так и не похожими одновременно. Все дело в том, что существует определенная мода на фуршеты. На то, какие блюда должны подавать на нем, какая композиция блюд должна присутствовать и на то, какие технические и профессиональные приемы используются.

Юрий Карачун, шеф-повар ресторана:

Давайте попробуем приготовить несколько видов небольших закусок, которые подаются или на волованах, или на выпеченном хлебе.

Валован – это пикантные французские пирожки, название которых можно перевести дословно как «укради и спрячь». Приготовить их совсем не сложно. Берем замороженное слоеное тесто. Разрезаем пласт на небольшие квадраты. В каждом из них делаем прорези острым ножом, отступив от краев примерно по 1 см. Аккуратно отворачиваем уголки теста и загибаем их внутрь. Осталось выпечь заготовки в течение 12 минут. В готовом валоване делаем углубление и укладываем внутрь любую начинку. В нашем случае – это салат из овощей и сыра.

В валованы можно положить как горячие закуски, так и холодные, как паштеты, так и мусс. Слоеные стенки валованов могут выдержать любую не слишком сочную начинку, но наполнять их лучше за 15-20 минут до прихода гостей.

Емкостью для разного рода закусок могут стать и маффины:. Кексоподобные заготовки выпекаются из дрожжевого теста с добавлением маргарина. Срезаем верхушку, вынимаем мякиш и получаем маленький, аппетитный стаканчик. Начиняем его сырным кремом, который готовится из сыра с добавлением сока лимона и сливок. Сверху кладем розочку из слабосоленого лосося. Венчаем декор небольшим количеством зеленой икры летучей рыбы.

Слой сырного крема равномерно намазываем на блин. Сворачиваем его в рулет и обрезаем кончики. Осталось нарезать ролл порционно и украсить сверху небольшим количеством красной икры.

Сырная закуска: сыр, виноград, физалис. Нанизывать на шпажки можно абсолютно любые продукты. Главное, чтобы они хорошо сочетались по вкусу и составляли приятную цветовую гамму.

Другой вариант канапе явно более сытный: баклажаны и цукини, предварительно обжаренные на сковороде. Сначала складываем ломтик цукини пополам, затем также поступаем с баклажаном. Кладем один кусочек на другой и сворачиваем в виде рулетика. Накалываем на шпажку кусочек мяса или ветчины, овощной ролл и сверху маринованный томат черри. Всего за 10-20 минут можно приготовить вкусные и изысканные закуски для фуршета.