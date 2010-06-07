Прямой эфир

Как быстро и вкусно приготовить закуски для фуршета

07 июня 2010 09:17
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Все чаще для приема гостей привычному застолью, мы предпочитаем формат фуршета. У такой трапезы многовековая история. Французам фуршет знаком с XIV века, а потому именно они стали законодателями моды на легкие закуски и оформления блюд именно для фуршета.

Каждый из нас не раз бывал на фуршетах. Они могут быть как похожими, так и не похожими одновременно. Все дело в том, что существует определенная мода на фуршеты. На то, какие блюда должны подавать на нем, какая композиция блюд должна присутствовать и на то, какие технические и профессиональные приемы используются.

Фото. Закуски для фуршета

Юрий Карачун, шеф-повар ресторана:
Давайте попробуем приготовить несколько видов небольших закусок, которые подаются или на волованах, или на выпеченном хлебе.

Валован – это пикантные французские пирожки, название которых можно перевести дословно как «укради и спрячь». Приготовить их совсем не сложно. Берем замороженное слоеное тесто. Разрезаем пласт на небольшие квадраты. В каждом из них делаем прорези острым ножом, отступив от краев примерно по 1 см. Аккуратно отворачиваем уголки теста и загибаем их внутрь. Осталось выпечь заготовки в течение 12 минут. В готовом валоване делаем углубление и укладываем внутрь любую начинку. В нашем случае – это салат из овощей и сыра.

Фото. Закуски для фуршета

Фото. Закуски для фуршета

Фото. Закуски для фуршета

В валованы можно положить как горячие закуски, так и холодные, как паштеты, так и мусс. Слоеные стенки валованов могут выдержать любую не слишком сочную начинку, но наполнять их лучше за 15-20 минут до прихода гостей.

Емкостью для  разного рода закусок могут стать и маффины:. Кексоподобные заготовки выпекаются из дрожжевого теста с добавлением маргарина. Срезаем верхушку, вынимаем мякиш и получаем маленький, аппетитный стаканчик. Начиняем его сырным кремом, который готовится из сыра с добавлением сока лимона и сливок. Сверху кладем розочку из слабосоленого лосося. Венчаем декор небольшим количеством зеленой икры летучей рыбы.

Фото. Закуски для фуршета

Фото. Закуски для фуршета

Фото. Закуски для фуршета

Фото. Закуски для фуршета

Слой сырного крема равномерно намазываем на блин. Сворачиваем его в рулет и обрезаем кончики. Осталось нарезать ролл порционно и украсить сверху небольшим количеством красной икры.

Сырная закуска: сыр, виноград, физалис. Нанизывать на шпажки можно абсолютно любые продукты. Главное, чтобы они хорошо сочетались по вкусу и составляли приятную цветовую гамму.

Фото. Закуски для фуршета

Другой вариант канапе явно более сытный: баклажаны и цукини, предварительно обжаренные на сковороде. Сначала складываем ломтик цукини пополам, затем также поступаем с баклажаном. Кладем один кусочек на другой и сворачиваем в виде рулетика. Накалываем на шпажку кусочек мяса или ветчины, овощной ролл и сверху маринованный томат черри. Всего за 10-20 минут можно приготовить вкусные и изысканные закуски для фуршета.

Фото. Закуски для фуршета

Фото. Закуски для фуршета
# Рецепты

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