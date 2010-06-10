В Минске не более 5 профессиональных сомелье

Сомелье - французское слово, аналогов которого не существует ни в английском, ни в русском языках, и поэтому оно требует пояснения. Согласно определению, предложенному Жоржем Пертюизе, президентом Союза Сомелье Франции, сомелье - это «человек, ответственный за подачу напитков в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, сервирующий их или следящий за их подачей клиенту вплоть до момента, когда тот покидает зал».

Работу каждого столичного сомелье, которых в Минске не более пяти, можно сравнить с ремеслом актера. При этом подразумевают не только артистизм и изящество манер, необходимых при сервировке. Искусный сомелье каждый раз преподносит хорошо известные ему вина с той же свежестью эмоций, с которой обычно говорят о недавнем открытии.

Аромат, вкус, оттенок, насыщенность, цвет, легкость, пряность. Какие только эпитеты не изобретают дегустаторы вин! Лексика здесь - из мира высокой кулинарии и высокой моды Кстати, если Вы хотите наиболее полно ощутить вкус вина, то сомелье рекомендуют причмокнуть в момент дегустации. Это действительно поможет Вам уловить все вкусовые особенности определенного напитка.

Основным предметом в процессе декантации является декантер – сосуд, в который переливают вино, подвергая его насыщению кислородом.

Аурелио Вальдэс Эрнандес, минский сомелье:

Желательно всегда декантировать вино. Но это не обязательно, потому что иногда этот процесс смягчает вино. Переливать вино в декантер надо обязательно с зажженной свечой. Потому что когда мы это делаем, то появляется осадок.

У каждого сомелье должен быть свой набор инструментов. Начнем, пожалуй, с самого главного элемента – штопора сомелье.

Аурелио Вальдэс Эрнандес, минский сомелье:

Главный инструмент, это, конечно, штопор, для откупоривания бутылок. Еще вот маленький термометр, можем измерить температуру вина.

Более известные сомелье могут похвастаться наличием тестобара в своем наборе, идея изобретения которого зародилась еще во времена бургундии.

Аурелио Вальдэс Эрнандес, минский сомелье:

Это раритет, эта чашка обычно серебряная и носиться на серебряной цепочке.

Каждый представитель этой профессии должен быть хорошим психологом. Нужно не только найти подход ко всем посетителям ресторана, но и угадать их пристрастия.

Аурелио Вальдэс Эрнандес, минский сомелье:

На самом деле минчане, очень прелестные и хорошие люди. Гостеприимные. Когда они приходят к нам в ресторан, то начинают задавать вопросы, удивляются, что я здесь.

На сегодняшний день в Минске существуют курсы, на которых обучают азам сомелье. Если Вы решили пополнить ряды работников сферы гостеприимства, то это то, что Вам необходимо.