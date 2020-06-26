Прямой эфир

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри

26 июня 2020 09:13
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Ингредиенты: для теста – мука, вода, сухие дрожжи, оливковое масло, соль и сахар. Для начинки – помидоры черри, жирный творог, чеснок, соль, базилик и чабрец.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-1

Посуда, в которой мы готовим тесто, должна быть слегка нагретой. В 2/3 стакана теплой воды растворяем 1,5 ч. л. сухих дрожжей. Добавляем 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. оливкового масла.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-4

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-6

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-8

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-10

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-12

Постепенно всыпаем через сито муку (300 гр).

Замешиваем тесто и оставляем его «отдохнуть» под полотенцем.

Готовим начинку.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-15

В 150 гр жирного творога добавляем 1 ст. л. сухого базилика.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-18

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-20

Выдавливаем в творог 2 зубчика чеснока. Перемешиваем начинку.

Нарезаем помидоры черри половинками.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-23

Раскатываем вручную тесто на перевернутом противне, предварительно смазанным оливковым маслом и присыпанным немного мукой.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-26

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-28

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-30

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-32

Делаем небольшие углубления и в них выкладываем творожную массу, а сверху – половинки помидоров.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-35

Оставляем фокаччу еще постоять минут 10.

Тем временем нагреваем духовку на 230 гр. Можно и на 250 градусов.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-38

Запекаем итальянский хлеб 15 минут.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-41

Готовое блюдо смазываем оливковым маслом при помощи веточки тимьяна.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-44

Украшаем фокаччу также листиками тимьяна.

Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри-47

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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