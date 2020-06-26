Фокачча. Готовим итальянский хлеб с творогом и помидорами черри

Ингредиенты: для теста – мука, вода, сухие дрожжи, оливковое масло, соль и сахар. Для начинки – помидоры черри, жирный творог, чеснок, соль, базилик и чабрец.
Ингредиенты: для теста – мука, вода, сухие дрожжи, оливковое масло, соль и сахар. Для начинки – помидоры черри, жирный творог, чеснок, соль, базилик и чабрец.
Посуда, в которой мы готовим тесто, должна быть слегка нагретой. В 2/3 стакана теплой воды растворяем 1,5 ч. л. сухих дрожжей. Добавляем 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. оливкового масла.
Постепенно всыпаем через сито муку (300 гр).
Замешиваем тесто и оставляем его «отдохнуть» под полотенцем.
Готовим начинку.
В 150 гр жирного творога добавляем 1 ст. л. сухого базилика.
Выдавливаем в творог 2 зубчика чеснока. Перемешиваем начинку.
Нарезаем помидоры черри половинками.
Раскатываем вручную тесто на перевернутом противне, предварительно смазанным оливковым маслом и присыпанным немного мукой.
Делаем небольшие углубления и в них выкладываем творожную массу, а сверху – половинки помидоров.
Оставляем фокаччу еще постоять минут 10.
Тем временем нагреваем духовку на 230 гр. Можно и на 250 градусов.
Запекаем итальянский хлеб 15 минут.
Готовое блюдо смазываем оливковым маслом при помощи веточки тимьяна.
Украшаем фокаччу также листиками тимьяна.
Приятного аппетита!