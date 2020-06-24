Прямой эфир

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости

24 июня 2020 08:08
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Ингредиенты: домашний квас, картофель, редис, огурцы, мясо отварное, отварные яйца, сахар, соль, горчица и укроп.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-1

Очищаем картофель, нарезаем на кубики.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-4

В кипящую воду отправляем картошку. Добавляем соль и сахар. Кипятим 3 минуты. После чего добавляем 1 ч. л. уксуса – так картошка сохранит свою форму.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-7

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-9

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-11

Превращаем яичные желтки и горчицу в однородную массу.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-14

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-16

Пучок укропа мелко нарезаем и отправляем в горчично-яичную массу. Добавляем щепотку соли, 0,5 ч. л. сахара.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-19

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-21

В основу окрошки вливаем 30 мл белого кваса.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-24

Как приготовить белый квас?

50 гр ржаной муки, 30 гр пшеничной муки и 1 ст. л. сахара. Все ингредиенты заливаем кипятком по объему 1,5 л. Размешиваем, завариваем, даем массе остыть. Позже добавляем еще 1,5 л уже холодной воды. Забрасываем корочку хлеба, добавляем изюм и квасим напиток 2 дня.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-27

Если нет времени готовить домашний квас, можно использовать покупной. А чтобы избавить его от излишней сладости, добавьте в него хрен.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-30

Картошка сварилась. Обдаем картошку холодной водой.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-33

Редис нарезаем мелко и отправляем в основу для окрошки.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-36

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-38

Огурцы нарезаем тонкой соломкой.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-41

Нарезаем отварную говядину также соломкой.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-44

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-46

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-48

Соединяем все ингредиенты. Заливаем квасом.

Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости-51

Приятного аппетита!

# Рецепты # Рецепты

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