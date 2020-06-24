Готовим окрошку на квасе: как сделать домашний или избавить покупной от лишней сладости

Ингредиенты: домашний квас, картофель, редис, огурцы, мясо отварное, отварные яйца, сахар, соль, горчица и укроп.

Очищаем картофель, нарезаем на кубики.

В кипящую воду отправляем картошку. Добавляем соль и сахар. Кипятим 3 минуты. После чего добавляем 1 ч. л. уксуса – так картошка сохранит свою форму.

Превращаем яичные желтки и горчицу в однородную массу.

Пучок укропа мелко нарезаем и отправляем в горчично-яичную массу. Добавляем щепотку соли, 0,5 ч. л. сахара.

В основу окрошки вливаем 30 мл белого кваса.

Как приготовить белый квас? 50 гр ржаной муки, 30 гр пшеничной муки и 1 ст. л. сахара. Все ингредиенты заливаем кипятком по объему 1,5 л. Размешиваем, завариваем, даем массе остыть. Позже добавляем еще 1,5 л уже холодной воды. Забрасываем корочку хлеба, добавляем изюм и квасим напиток 2 дня.

Если нет времени готовить домашний квас, можно использовать покупной. А чтобы избавить его от излишней сладости, добавьте в него хрен.

Картошка сварилась. Обдаем картошку холодной водой.

Редис нарезаем мелко и отправляем в основу для окрошки.

Огурцы нарезаем тонкой соломкой.

Нарезаем отварную говядину также соломкой.

Соединяем все ингредиенты. Заливаем квасом.