Змею нашел минчанин в салоне своей машины, пришлось вызывать спасателей

Новости Беларуси. Змея забралась в салон Volkswagen Golf. Владелец автомобиля сам не решился ловить пресмыкающееся и вызвал спасателей.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

24 июля в 18:20 в центр оперативного управления Минского городского управления МЧС поступило сообщение от взволнованного водителя: в салон его легкового автомобиля забралась змея. Самостоятельно разобраться с пресмыкающимся мужчина не рискнул и вызвал спасателей. Оперативно прибывшие на место вызова (проезжая часть напротив дома по ул. Ежи Гедройца, 10) работники МЧС при помощи специального оборудования достали ужа из салона легкового автомобиля «Фольксваген Гольф».

На прошлой неделе в квартире на Кижеватова в Минске спасателям пришлось ловить змею.

Она выбралась из террариума и забралась в туалетную комнату.