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Белоруска на 9-м месяце беременности исчезла из роддома в Гродно

25 июля 2016 13:15
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Новости Беларуси. 30-летняя женщина покинула учреждение здравоохранения около четырех утра в воскресенье. Пациентка находится на 9 месяце беременности.

В момент ухода была одета в короткое розовое платье. На ногах – черные туфли на высоком каблуке. С собой она взяла два полиэтиленовых пакета с одеждой.

УВД Гродненского облисполкома:
ОВД администрации Ленинского района г.Гродно устанавливается местонахождение Демяненко Ирины Васильевны, 18.07.1986 года рождения, уроженки д. Местковичи, Пинского района, Брестской области, прож.: г. Гродно, дачный кооператив «Химик», 8, которая 24.07.2016 около 04:00 часов самовольно покинула УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр».

Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация о пропавшей, связаться с ОВД администрации Ленинского района г. Гродно по телефону (80152) 796 806 либо 102.

Беременная женщина, сбежавшая из гродненской больницы, найдена. Здесь подробности.

# происшествия # Беременность и роды

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