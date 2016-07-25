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Ночью на МКАД фура смяла трактор: погиб тракторист, следователи разыскивают свидетелей

25 июля 2016 12:28
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Новости Беларуси. Страшная авария на минской кольцевой произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Водитель трактора от полученных травм скончался на месте.

Ночью на МКАД фура смяла трактор: погиб тракторист, следователи разыскивают свидетелей-1

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
УСК по Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля МАН и трактора МТЗ на 10 километре МКАД со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Машиностроителей. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. Следствие обращается к гражданам ставшим очевидцами произошедшего позвонить по телефонам 8(017) 395-75-67, 8-044-500-31-11.

Известно, что водитель фуры в момент столкновения был трезв.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Алексей Климович

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