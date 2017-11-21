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Злоумышленнику – 28 лет. Что известно о нападении на банк в Могилеве

21 ноября 2017 11:34
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Новости Беларуси. 20 ноября днем мужчина вошел в отделение банка в Могилеве, угрожая оружием, захватил 14 заложников и потребовал передачи ему денег и ценностей.

По информации УСК по Могилевской области, нападавшему – 28 лет. У него в заложниках было 8 посетителей и 6 работников банка. Мужчина перекрыл вход а помещение и собрал у заложников мобильные телефоны.

Милиция приехала по сигналу «тревога» и заблокировала здание по периметру. В ходе переговоров мужчина выпустил на улицу несколько человек и потребовал предоставить ему автомобиль. В случае невыполнения условий, он отмечал, что начнет расстреливать людей.

Злоумышленнику – 28 лет. Что известно о нападении на банк в Могилеве-1

Фото: СК

Транспортное средство предоставили. Мужчина сел в него вместе с первым заместителем начальника УВД Могилевского облисполкома Александром Васильевым, который предложил себя в обмен на заложников.

За автомобилем началось преследование. Его удалось перехватить недалеко от банка. Нападавший попытался скрыться в частном секторе и оказал вооруженное сопротивление. Милиции пришлось применить силу.

Злоумышленник был ранен в ногу – здесь подробнее.

Злоумышленнику – 28 лет. Что известно о нападении на банк в Могилеве-4

Фото: СК

Была установлена личность нападавшего. Мужчина – 28-летний житель Могилева, гражданин РФ.

В сентябре 2017 года он получил вид на жительство (подробности здесь).

Злоумышленнику – 28 лет. Что известно о нападении на банк в Могилеве-7

В ходе личного обыска были обнаружены 9000 белорусских рублей, 2000 российских рублей, 100 долларов и жесткий диск с записями видеокамеры.

Был проведен обыск по месту жительства мужчины.

Злоумышленнику – 28 лет. Что известно о нападении на банк в Могилеве-10

Возбуждено уголовное дело по статье «захват заложников, совершенный в отношении двух и более лиц из корыстных побуждений».

Продолжается расследование.

# происшествия # Фотофакт # Нападение

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