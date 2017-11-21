Злоумышленнику – 28 лет. Что известно о нападении на банк в Могилеве
Новости Беларуси. 20 ноября днем мужчина вошел в отделение банка в Могилеве, угрожая оружием, захватил 14 заложников и потребовал передачи ему денег и ценностей.
По информации УСК по Могилевской области, нападавшему – 28 лет. У него в заложниках было 8 посетителей и 6 работников банка. Мужчина перекрыл вход а помещение и собрал у заложников мобильные телефоны.
Милиция приехала по сигналу «тревога» и заблокировала здание по периметру. В ходе переговоров мужчина выпустил на улицу несколько человек и потребовал предоставить ему автомобиль. В случае невыполнения условий, он отмечал, что начнет расстреливать людей.
Транспортное средство предоставили. Мужчина сел в него вместе с первым заместителем начальника УВД Могилевского облисполкома Александром Васильевым, который предложил себя в обмен на заложников.
За автомобилем началось преследование. Его удалось перехватить недалеко от банка. Нападавший попытался скрыться в частном секторе и оказал вооруженное сопротивление. Милиции пришлось применить силу.
Злоумышленник был ранен в ногу – здесь подробнее.
Была установлена личность нападавшего. Мужчина – 28-летний житель Могилева, гражданин РФ.
В сентябре 2017 года он получил вид на жительство (подробности здесь).
В ходе личного обыска были обнаружены 9000 белорусских рублей, 2000 российских рублей, 100 долларов и жесткий диск с записями видеокамеры.
Был проведен обыск по месту жительства мужчины.
Возбуждено уголовное дело по статье «захват заложников, совершенный в отношении двух и более лиц из корыстных побуждений».
Продолжается расследование.