Злоумышленнику – 28 лет. Что известно о нападении на банк в Могилеве

Новости Беларуси. 20 ноября днем мужчина вошел в отделение банка в Могилеве, угрожая оружием, захватил 14 заложников и потребовал передачи ему денег и ценностей.

По информации УСК по Могилевской области, нападавшему – 28 лет. У него в заложниках было 8 посетителей и 6 работников банка. Мужчина перекрыл вход а помещение и собрал у заложников мобильные телефоны.

Милиция приехала по сигналу «тревога» и заблокировала здание по периметру. В ходе переговоров мужчина выпустил на улицу несколько человек и потребовал предоставить ему автомобиль. В случае невыполнения условий, он отмечал, что начнет расстреливать людей.