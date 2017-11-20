В Могилеве произошло нападение на отделение банка‍

Новости Беларуси. В Могилеве мужчина захватил заложников в одном из отделений банка.
Как сообщает БЕЛТА, происшествие случилось днем. Мужчина захватил в заложники пять человек и начал выдвигать требование о предоставлении ему транспортного средства. На автомобиле злоумышленник выехал за город. Там его ждали бойцы ОМОН.
Мужчина оказал сопротивление. При себе у него находилось оружие, из которого он начал стрелять.
Это гражданин РФ, в сентябре 2017 года он получил вид на жительство: что известно о напавшем (подробности).
Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить силу. Злоумышленник был ранен в ногу. Его задержали, сейчас он находится в медучреждении.
Больше в результате инцидента никто не пострадал.
Возбуждено уголовное дело.
По информации СК, на месте событий работает официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.