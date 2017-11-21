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Пожар в жилом доме в Воложинском районе: погибли мать и сын

21 ноября 2017 08:32
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Новости Беларуси. 21 ноября ночью в Воложинском районе произошел пожар в жилом доме.

По информации МЧС, в результате возгорания погибли два человека – мать и сын.

Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают.

Как сообщает kraj.by со ссылкой на официального представителя Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасию Швайбович, одной из причин может быть неосторожное обращение с огнем при курении.

На минувшей неделе в Минске во время пожара в четырехквартирном доме погибли два человека – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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