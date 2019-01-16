По подозрению в смертельном наезде на 32-летнего мужчину в Слуцком районе задержан иностранец

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП под Слуцком устанавливают следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибший – 32-летний мужчина. Его тело с признаками наезда было обнаружено накануне на автодороге Р91.

Известно, что водитель с места происшествия скрылся. По подозрению в совершении этого преступления задержан 51-летний гражданин иностранного государства. С его участием проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией о происшествии, просят связаться со Следственным комитетом.