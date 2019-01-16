В Гродно 17-летний юноша ушёл в школу и пропал

По информации УВД Гродненского облисполкома, в 8:30 юноша ушёл в школу, в 8:45 его маме пришло уведомление на мобильник о том, что парень прошёл турникет и находится в школе. Однако в 9:15 классный руководитель сообщила, что ученик отсутствует. Во вторник вечером мать пропавшего заявила об исчезновении сына в милицию.

Приметы: на вид 17 лет, рост 181 см, худощавого телосложения, короткие тёмно-русые волосы.

Был одет в чёрную куртку-пуховик с капюшоном ниже пояса, тёмно-серые джинсы и вязаную шапку того же цвета, чёрные зимние ботинки, чёрный шарф, голубую рубашку, тёмно-синий свитер. При себе у молодого человека был чёрный рюкзак с эмблемой Швейцарского креста размером 2 на 2.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, сообщите об этом по телефонам: 8-0152-79-78-05; +375-29-589-09-01 (МТС).