Жительницу Самары, которая пошутила про тротил в сумке, задержали в аэропорту Минска

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении гражданки России за заведомо ложное сообщение об опасности.

Казус произошел 7 июля в Национальном аэропорту «Минск». Женщина проходила предполётный досмотр перед рейсом в Москву. В ходе разговора с сотрудником службы воздушной безопасности она в ответ пошутила, что у неё в сумке находится тротил.

Жительницу Самары задержали. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания в Минске. Дело ведёт Следственный комитет Октябрьского района столицы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.