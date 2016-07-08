Прямой эфир

Жительницу Самары, которая пошутила про тротил в сумке, задержали в аэропорту Минска

08 июля 2016 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении гражданки России за заведомо ложное сообщение об опасности.

Казус произошел 7 июля в Национальном аэропорту «Минск». Женщина проходила предполётный досмотр перед рейсом в Москву. В ходе разговора с сотрудником службы воздушной безопасности она в ответ пошутила, что у неё в сумке находится тротил.

Жительницу Самары задержали. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания в Минске. Дело ведёт Следственный комитет Октябрьского района столицы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебской больнице стабилизировали состояние девочки, которая выпала с балкона в городском посёлке Руба
08 июля 2016 14:16

В Витебской больнице стабилизировали состояние девочки, которая выпала с балкона в городском посёлке Руба

Двое 4-летних детей выпали из окон в Витебской области в один день
08 июля 2016 10:58

Двое 4-летних детей выпали из окон в Витебской области в один день

Циклон идет в Беларусь: в Гродненской области уже обесточено более 30 населённых пунктов
08 июля 2016 10:57

Циклон идет в Беларусь: в Гродненской области уже обесточено более 30 населённых пунктов