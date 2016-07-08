Циклон идет в Беларусь: в Гродненской области уже обесточено более 30 населённых пунктов

Новости Беларуси. Более 30 населённых пунктов из-за грозы и падений деревьев обесточены за минувшие сутки в Гродненской области. Дважды отключалось электроснабжение в Дятловском районе. Это 12 населённых пунктов, 329 домов и почти 700 человек.

Как сейчас отмечают в МЧС, электроснабжение оперативно восстановлено. Тем временем сильный дождь и грозу синоптики прогнозируют и на завтра. Уже в ближайшие ночи погода испортится.

Во власти циклона окажется большая часть территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.