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Циклон идет в Беларусь: в Гродненской области уже обесточено более 30 населённых пунктов

08 июля 2016 10:57
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Новости Беларуси. Более 30 населённых пунктов из-за грозы и падений деревьев обесточены за минувшие сутки в Гродненской области. Дважды отключалось электроснабжение в Дятловском районе. Это 12 населённых пунктов, 329 домов и почти 700 человек.

Как сейчас отмечают в МЧС, электроснабжение оперативно восстановлено. Тем временем сильный дождь и грозу синоптики прогнозируют и на завтра. Уже в ближайшие ночи погода испортится.

Во власти циклона окажется большая часть территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода в Беларуси

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