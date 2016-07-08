В Витебской больнице стабилизировали состояние девочки, которая выпала с балкона в городском посёлке Руба

Новости Беларуси. Очередные случаи выпадения детей с балконов. В Витебской области пострадали сразу двое.

Так, в Городке 4-летний мальчик находился дома под присмотром своего дяди. Молодой человек оставил ребёнка одного в комнате на несколько минут. А когда вернулся, обнаружил открытую на балкон дверь и услышал плач ребёнка. Квартира расположена на 3 этаже. Мальчик госпитализирован в реанимацию.

Ещё один случай произошёл в городском поселке Руба. Здесь две девочки играли на неостеклённом балконе. Одна из них оказалась за ограждением. С телесными повреждениями 4-летняя девочка доставлена в Витебскую областную клиническую больницу, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Константин Кубраков, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Витебского медицинского университета:

Выставлен диагноз «ушиб головного мозга средней степени тяжести, перелом основания черепа». Ребёнок был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. На сегодня состояние оценивается как удовлетворительное. Он получает консервативную терапию и находится под постоянным динамическим наблюдением нейрохирургов, медицинского персонала. Также возле ребёнка находятся родители.