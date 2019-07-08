Не уступили дорогу. Два ДТП произошли на проспекте Независимости

Новости Беларуси. Сразу две аварии произошли утром 8 июля в районе проспекта Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сперва на пересечении улиц Стариновской и Острошицкой столкнулись легковушка и мотоцикл. По информации ГАИ, байкер не уступил дорогу автомобилю, который поворачивал на проспект. Мотоциклист с травмами в больнице.

Позже перекрёсток возле ГУМа не поделили два фольксвагена. В итоге пострадали водитель одного авто и пассажирка другого.