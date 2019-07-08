Прямой эфир

Не уступили дорогу. Два ДТП произошли на проспекте Независимости

08 июля 2019 19:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу две аварии произошли утром 8 июля в районе проспекта Независимости,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не уступили дорогу. Два ДТП произошли на проспекте Независимости-1

Сперва на пересечении улиц Стариновской и Острошицкой столкнулись легковушка и мотоцикл. По информации ГАИ, байкер не уступил дорогу автомобилю, который поворачивал на проспект. Мотоциклист с травмами в больнице.

Позже перекрёсток возле ГУМа не поделили два фольксвагена. В итоге пострадали водитель одного авто и пассажирка другого.

# Авария # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул
08 июля 2019 18:10

«Решили поехать десять человек». Что произошло в Берёзовском районе, где автомобиль с детьми въехал в воду и затонул

В Светлогорском районе шедший по проезжей части мужчина погиб под колёсами автомобиля
08 июля 2019 13:23

В Светлогорском районе шедший по проезжей части мужчина погиб под колёсами автомобиля

В Минске умер 10-месячный ребёнок, в избиении которого подозревается мать
08 июля 2019 12:31

В Минске умер 10-месячный ребёнок, в избиении которого подозревается мать