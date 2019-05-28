В Бресте женщина нашла старинное австрийское ружье во время уборки в квартире

Новости Беларуси. В Бресте женщина во время уборки в квартире нашла австрийское ружье первой половины ХХ века.
По информации официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяны Коток, жительница Бреста добровольно выдала сотрудникам милиции ружье. Его женщина обнаружила в кладовке во время уборки.
По словам брестчанки, ружье могло принадлежать ее мужу, который умер в прошлом году.
В результате баллистической экспертизы оказалось, что оружие является двуствольным охотничьим ружьем 16 калибра. Оно было изготовлено в первой половине ХХ века в городе Ферлах в Австрии. Его называют оружейной столицей страны, где изготавливают как модели массового производства, так и элитные ружья по индивидуальному заказу.
Марку и модель ружья установить не удалось из-за отсутствия информации о нем в справочных источниках.
Проводится проверка.
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