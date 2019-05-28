В Бресте женщина нашла старинное австрийское ружье во время уборки в квартире

Новости Беларуси. В Бресте женщина во время уборки в квартире нашла австрийское ружье первой половины ХХ века.

По информации официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяны Коток, жительница Бреста добровольно выдала сотрудникам милиции ружье. Его женщина обнаружила в кладовке во время уборки.

По словам брестчанки, ружье могло принадлежать ее мужу, который умер в прошлом году.