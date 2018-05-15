В Минске разыскивается мужчина, напавший на контролёров в троллейбусе

Новости Беларуси. В Минске разыскивают мужчину, который применил физическую силу в отношении контролеров общественного транспорта.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел утром первого мая в салоне троллейбуса номер 3 во время движения от остановки «2-ой летний переулок» до остановки «ул.Ангарская, 3».

Во время проверки оплаты проезда неизвестный мужчина вел себя агрессивно по отношению к контролерам. Он нецензурно выражался, выталкивал контролеров из салона, одному из проверяющих мужчина повредил очки и служебную форму.

На вид мужчине было около 35-40 лет. Его рост составлял 180-185 сантиметров, среднего телосложения. У неизвестного были темные волосы и борода.

Он был одет в светлую кофту с воротником на пуговицах и вертикальной белой линией от плеча до груди, а также в серые брюки.

Всех тех, кто узнал мужчину, просят обратиться в Заводское РУВД столицы либо по телефонам: 8-(044)-536-89-68, 8-(017)-297-43-22, 8 (017) 340-02-02 (дежурная часть) либо 102.