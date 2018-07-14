Прямой эфир

Под Лунинцом перевернулась Mazda c женщиной-водителем, её 7-летней дочерью и котёнком

14 июля 2018 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Лунинецком районе перевернулся автомобиль с женщиной и ее дочерью.

По информации ГАИ Брестской области, ДТП случилось днем 12 июля.

За рулем автомобиля Mazda находилась 28-летняя женщина. Она не справилась с управлением, транспортное средство занесло, оно съехало в кювет и опрокинулось.

Водитель была пристегнута. Женщина получила ссадины и ушибы.

На переднем пассажирском сидении в автомобиле находилась 7-летняя девочка – дочь водителя. Ребенок находился в удерживающем устройстве и был пристегнут. Девочка не пострадала.

Кроме мамы и дочки в салоне автомобиля находился котенок – он бегал по салону. Питомец отделался легким испугом.

По факту аварии проводится проверка.

На неделе в Гомеле столкнулись Toyota и Opel.

Два человека получили серьезные травмы (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
«Ужас один, у нас такого давно не было». Проспект Победителей и Революционная практически ушли под воду
13 июля 2018 18:06

«Ужас один, у нас такого давно не было». Проспект Победителей и Революционная практически ушли под воду

Такой способ кражи в Беларуси впервые. Четверо минчан задержаны по подозрению в хищении денег из банкоматов
13 июля 2018 14:14

Такой способ кражи в Беларуси впервые. Четверо минчан задержаны по подозрению в хищении денег из банкоматов

В Минске найдена пропавшая 12 июля 11-летняя девочка
13 июля 2018 13:20

В Минске найдена пропавшая 12 июля 11-летняя девочка