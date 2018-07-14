Под Лунинцом перевернулась Mazda c женщиной-водителем, её 7-летней дочерью и котёнком

Новости Беларуси. В Лунинецком районе перевернулся автомобиль с женщиной и ее дочерью.

По информации ГАИ Брестской области, ДТП случилось днем 12 июля.

За рулем автомобиля Mazda находилась 28-летняя женщина. Она не справилась с управлением, транспортное средство занесло, оно съехало в кювет и опрокинулось.

Водитель была пристегнута. Женщина получила ссадины и ушибы.

На переднем пассажирском сидении в автомобиле находилась 7-летняя девочка – дочь водителя. Ребенок находился в удерживающем устройстве и был пристегнут. Девочка не пострадала.

Кроме мамы и дочки в салоне автомобиля находился котенок – он бегал по салону. Питомец отделался легким испугом.

По факту аварии проводится проверка.

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