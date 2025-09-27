Трамп вернул смертную казнь в Вашингтон – она будет грозить всем, кто совершил убийство

Дональд Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни в Вашингтоне. Она будет грозить всем, кто совершит убийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение коснется округа Колумбия. Сейчас такая мера наказания действует в 27 штатах. И администрация американского президента намерена расширять ее применение на территории всей страны.

Однако критики указывают на неоднозначность такого решения. Статистика показывает, что в США нередки случаи, когда приговоренные к высшей мере наказания впоследствии оказываются невиновными. В свою очередь Трамп считает смертную казнь необходимой мерой для борьбы с разгулом преступности в столице. Вашингтон, по его словам, погряз в насилии и превратился в один из самых опасных городов страны. Так, согласно последним данным, уровень убийств в столице в шесть раз превышает показатели Нью-Йорка.