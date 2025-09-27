Прямой эфир

Трамп вернул смертную казнь в Вашингтон – она будет грозить всем, кто совершил убийство

27 сентября 2025 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дональд Трамп подписал указ о возобновлении смертной казни в Вашингтоне. Она будет грозить всем, кто совершит убийство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение коснется округа Колумбия. Сейчас такая мера наказания действует в 27 штатах. И администрация американского президента намерена расширять ее применение на территории всей страны.

Однако критики указывают на неоднозначность такого решения. Статистика показывает, что в США нередки случаи, когда приговоренные к высшей мере наказания впоследствии оказываются невиновными. В свою очередь Трамп считает смертную казнь необходимой мерой для борьбы с разгулом преступности в столице. Вашингтон, по его словам, погряз в насилии и превратился в один из самых опасных городов страны. Так, согласно последним данным, уровень убийств в столице в шесть раз превышает показатели Нью-Йорка.

# Смертная казнь # Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Европа ничем не может помочь, потому что она сама в тотальном кризисе – Марина Таубер
26 сентября 2025 20:43

Европа ничем не может помочь, потому что она сама в тотальном кризисе – Марина Таубер

Кризис европейского авторынка – немецкий промышленный гигант сократит 13 тыс. рабочих мест к 2030-му
26 сентября 2025 19:49

Кризис европейского авторынка – немецкий промышленный гигант сократит 13 тыс. рабочих мест к 2030-му

Голосуешь за Санду – голосуешь за войну? Мнение депутата парламента Молдовы Константина Старыша
26 сентября 2025 19:40

Голосуешь за Санду – голосуешь за войну? Мнение депутата парламента Молдовы Константина Старыша