У пенсионера изъяли незарегистрированное ружье, обрез с глушителем, патроны и возбудили уголовное дело

Новости Беларуси. Милиция обнаружила у пенсионера незарегистрированное охотничье ружье, стволы от двуствольного ружья, обрез малокалиберной винтовки с самодельным глушителем и 27 патронов различного калибра.

Мужчина проживает в деревне Голый Борок в Каменецком районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, что недавно мужчина в Донецкой области пытался отправить почтой боеприпасы. Он упаковал патроны и порох в банки с вареньем, кофе и даже в перемолотое сало.