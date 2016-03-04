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У пенсионера изъяли незарегистрированное ружье, обрез с глушителем, патроны и возбудили уголовное дело

04 марта 2016 08:15
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Новости Беларуси. Милиция обнаружила у пенсионера незарегистрированное охотничье ружье, стволы от двуствольного ружья, обрез малокалиберной винтовки с самодельным глушителем и 27 патронов различного калибра.

Мужчина проживает в деревне Голый Борок в Каменецком районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, что недавно мужчина в Донецкой области пытался отправить почтой боеприпасы. Он упаковал патроны и порох в банки с вареньем, кофе и даже в перемолотое сало.

# происшествия # Оружие и боеприпасы

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