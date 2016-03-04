Няне, обезглавившей 4-летнюю девочку, предъявили обвинение

Новости России. Уроженке Узбекистана Гюльчехре Бобокуловой предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».



Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин напомнил, что сейчас обвиняемой, которая находится под арестом, назначена комплексная стационарная нарколого-психолого-психиатрическая экспертиза.

Психическое состояние женщины предстоит установить специалистам.

Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации:

В ходе следствия обвиняемой назначена комплексная стационарная нарколого-психолого-психиатрическая экспертиза, в ходе которой будет установлено ее психическое состояние. В настоящее время следствием предпринимаются исчерпывающие меры к изучению личности обвиняемой и установлению мотивов совершенного ею преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.



Ранее российские СМИ сообщили, что подозреваемая в жестоком убийстве девочки,

попадала в Самаркандский областной психоневрологический диспансер с диагнозом «острое шизофреническое расстройство».

Преступление, шокирующее своей жестокостью, произошло утром 29 февраля. В одной из квартир на улице Народного Ополчения в Москве произошел пожар. После его ликвидации в помещении нашли обезглавленное тело четырехлетней девочки.

По подозрению в убийстве была задержана няня ребенка. Женщина оказалась в руках у правоохранителей после того, как демонстрировала отрезанную голову девочки у метро.