На трассе Минск – Витебск загорелся автобус с пассажирами, которые направлялись в санаторий

Новости Беларуси. Сегодня, 4 марта, на выезде из Минска горел автобус. Пламя охватило моторный отсек. Момент пожара зафиксировала камера видеорегистратора. Ни пассажиры, ни водитель не пострадали. По словам очевидцев, все быстро покинули транспортное средство.

По витебской трассе группа следовала на отдых в санаторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Вашкевич, пассажир автобуса:

Задымился автобус. Водитель быстренько сказал всем без паники выходить. Мы все вышли. Тут же мужчины попытались помогать водителю тушить, но, к сожалению, ничего не получилось. Приехали пожарные. Главное, что все живы, здоровы.

Дмитрий Филоненко, водитель:

Эксперты выясняют. Автобус технически исправен. В идеальном, можно сказать, состоянии. Все вовремя сделали, людей эвакуировали. Пострадавших нет.