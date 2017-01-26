Житель Витебска отметил день рождения в столице на деньги из кассы магазина

Новости Беларуси. Сотрудник магазина автозапчастей не знал, на какие деньги отпраздновать 28-й день рождения. «Одолжить» средства он решил в кассе на своей работе.

Витебчанин взял 326 рублей и отправился в Минск на торжество.

Пригласил друзей, в столице молодые люди благополучно потратили все до копейки.

Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, в милицию обратились представители магазина, когда обнаружили пропажу. Подозреваемый вину признал, в отношении его уже возбуждено уголовное дело.