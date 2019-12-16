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Житель Верхнедвинска убил кабана во время незаконной охоты. Возбуждено уголовное дело

16 декабря 2019 15:06
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Новости Беларуси. По факту незаконной охоты в Верхнедвинском районе возбуждено уголовное дело.  

По информации Следственного комитета, 48-летний мужчина в период с 17:00 14 декабря 2019 года по 14:00 15 декабря этого года незаконно добыл одну взрослую особь кабана, используя охотничье ружье.  

Причиненный окружающей среде ущерб составил более трех тысяч рублей.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.  

Допрашиваются свидетели, проводятся неотложные следственные действия.  

В сентября нынешнего года браконьеры были задержаны в Столинском районе. Они выловили 76 рыб – здесь подробнее.  

# Охота и рыболовство # происшествия

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