Житель Минска избил и пытался утопить мать. Возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Житель Минска угрожал убийством матери.

По информации Генпрокуратуры, в отношении 40-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Установлено, что мужчина в ходе конфликта с матерью поместил ее в ванную с применением насилия, включил воду и закрыл слив. Затем сын ударил женщину по голове, туловищу, рукам и несколько раз погружал ее голову в воду, добавляя, что утопит.

Несмотря на такие действия мужчины и то, что подобное происходило ранее, женщина не хотела привлекать сына к уголовной ответственности. Проживая в квартире сына, мать боялась, что он ее выселит.

Прокурор, давая правовую оценку событиям, воспользовался правом, которое предоставлено ему уголовно-процессуальным законом, и возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения без заявления лица, пострадавшего от преступления. Потерпевшая обоснованно опасалась мести со стороны сына и находилась в зависимом от него положении.

Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Октябрьский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.