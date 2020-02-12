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Житель Минска избил и пытался утопить мать. Возбуждено уголовное дело

12 февраля 2020 07:52
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Новости Беларуси. Житель Минска угрожал убийством матери. 

По информации Генпрокуратуры, в отношении 40-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. 

Установлено, что мужчина в ходе конфликта с матерью поместил ее в ванную с применением насилия, включил воду и закрыл слив. Затем сын ударил женщину по голове, туловищу, рукам и несколько раз погружал ее голову в воду, добавляя, что утопит. 

Несмотря на такие действия мужчины и то, что подобное происходило ранее, женщина не хотела привлекать сына к уголовной ответственности. Проживая в квартире сына, мать боялась, что он ее выселит.  

Прокурор, давая правовую оценку событиям, воспользовался правом, которое предоставлено ему уголовно-процессуальным законом, и возбудил уголовное дело частно-публичного обвинения без заявления лица, пострадавшего от преступления. Потерпевшая обоснованно опасалась мести со стороны сына и находилась в зависимом от него положении.  

Уголовное дело направлено для организации предварительного расследования в Октябрьский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.   

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# Покушение # происшествия

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